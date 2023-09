Home

5 Settembre 2023

Livorno 5 settembre 2023 – Tir si ribalta a Stagno, vigili del fuoco e 118 in azione

Un incidente stradale ha coinvolto un autotreno oggi intorno alle ore 13 a Stagno, nel comune di Collesalvetti. Il mezzo pesante si è ribaltato nella grande rotatoria lungo la via Aurelia.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, che hanno operato con una squadra e un’autogru per rimuovere il veicolo dalla carreggiata e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è stata temporaneamente deviata e si sono registrati rallentamenti. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

