15 Maggio 2025

Livorno 15 maggio 2025 Tira sassi ad un'auto, arrestato Gambiano irregolare per danneggiamento, lesioni e resistenza

La Polizia di Stato di Livorno, domenica mattina arresta un cittadino del Gambia per resistenza, lesioni e danneggiamento.

Alle ore 11.20 circa di domenica 11 maggio u.s. una Volante della polizia di Stato si recava in via dei Pazzi a seguito di segnalazione di un cittadino. Alla polizia veniva indicata la presenza di un soggetto in escandescenza che lanciava sassi verso un’autovettura in sosta danneggiandone una portiera.

Giunti sul posto gli agenti di polizia individuavano il soggetto segnalato, cittadino del Gambia del 1989 irregolare in Italia, in evidente stato di alterazione che a dorso nudo, in modo molto animato, urlava proferendo frasi sconnesse.

Alla vista dei poliziotti lanciava contro di loro la propria maglietta e si dava alla fuga.

Inseguito veniva subito raggiunto dagli operatori di polizia e poi, dopo una breve colluttazione, fermato.

A seguito di ciò lo straniero veniva condotto presso gli Uffici della Questura e dopo gli adempimenti di rito tratto in arresto per resistenza, lesioni e danneggiamento, nonché denunciato in quanto irregolare sul Territorio Italiano.