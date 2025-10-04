Home

Tiro al Volo, Costantino: attività storica fare squadra con i comuni vicini

4 Ottobre 2025

Tiro al Volo, Costantino: attività storica fare squadra con i comuni vicini

Cecina (Livorno) 4 ottobre 2025

Il tiro a volo è un’attività sportiva storica, l’unica di questa zona. La soluzione alternativa può essere trovata lavorando in squadra con i comuni vicini.

Antonio Giuseppe Costantino, candidato alle elezioni regionali Per Giani Presidente nella lista Casa dei Riformisti, e per anni amministratore del Comune di Cecina, interviene sull’annunciata chiusura del tiro a volo.

“Conosco bene le problematiche dell’attuale sede del Tiro a Volo, io stesso come assessore allo Sport e al Turismo mi sono trovato a doverle gestire.

E su una cosa siamo tutti assolutamente d’accordo:

quell’area, per come si è sviluppata e per la sua vocazione turistica e naturale, non è idonea ad ospitare un simile impianto”. Ma serve trovare un’alternativa. “La chiusura del tiro a volo, un’attività sportiva storica, l’unica tra l’altro della costa Toscana, rappresenta una perdita per tutta la Costa degli Etruschi, per tutta la provincia livornese – dice Costantino -.

Si tratta di una realtà che, da oltre 60 anni, rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza sul piano sportivo, sociale e turistico per l’intera comunità. Negli anni ha accolto atleti di rilevanza nazionale e internazionale rappresentando un centro di allenamento fondamentale per discipline olimpiche, e ospitato tornei e competizioni federali.

Ecco perchè la ricerca di una soluzione alternativa non può essere una responsabilità solo di Cecina ma deve essere affrontata in modo più ampio, insieme a tutti gli altri comuni dell’ambito.

Un impianto moderno sarebbe capace di attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero e generare turismo sportivo. Ma serve a questo punto un ampio e positivo lavoro di squadra, con una cabina regionale che coinvolga anche la federazione, le associazioni e che vada ad interpellare le aziende legate alla filiera di questo sport e all’indotto che potrebbero essere interessate a investirvi”.