20 Gennaio 2026

Livorno 20 gennaio 2026 Tirocini al Museo, due opportunità per giovani laureati

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo offre due opportunità di tirocinio formativo extracurriculare nell’ambito del progetto “Giovani Musei Scientifici Crescono – GiMuSCre”.

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, è promosso dalla Rete Toscana dei Musei Scientifici. Il Museo del Mediterraneo, che fa parte della Rete, è risultato vincitore del bando regionale finalizzato a sostenere l’ingresso di giovani laureati nel mondo del lavoro museale.

L’iniziativa coinvolge alcuni tra i principali musei scientifici della Toscana ed è coordinata dal Sistema Museale dell’Università di Firenze.

I due tirocini formativi attivati al Museo del Mediterraneo saranno dedicati a due importanti settori di attività: il Centro di conservazione della biodiversità e la comunicazione web e social del Museo. I tirocinanti saranno inseriti nelle attività quotidiane dell’istituzione, affiancando il personale e acquisendo competenze operative e professionali in ambito scientifico e culturale.

Il percorso prevede una fase iniziale di formazione teorica non formale, della durata di un mese, che si svolgerà a Firenze con visite ai musei della Rete Toscana dei Musei Scientifici, seguita da un tirocinio di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

Il bando è rivolto a giovani under 30, in possesso di laurea magistrale conseguita da non oltre 24 mesi, non occupati e non inseriti in percorsi di studio o formazione.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 febbraio 2026.

Avviso pubblico, modulistica e modalità di candidatura sono disponibili sul sito dell’Università di Firenze:

https://www.unifi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-bandi-di-concorso/tirocini-extracurricolari-6-posti-dd-402026

Per ulteriori informazioni sulle opportunità offerte dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile scrivere a archeologia.museo@provincia.livorno.it.