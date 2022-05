Home

Tirocini all’ufficio immigrazione della Questura di Livorno per gli studenti di lingue. Come fare comanda

21 Maggio 2022

Livorno 21 maggio 2022

La Questura di Livorno ha condiviso con l’Università di Pisa – Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica un’Intesa per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione e orientamento presso l’Ufficio Immigrazione.

Ai fini del completamento del percorso formativo accademico dello studente, viene proposto all’allievo di contribuire fattivamente alla mission della Polizia di Stato quale affascinante, complessa ed articolata realtà del mondo lavorativo e, nel contempo, si pongono le fondamenta, in una logica win-win e a costo zero per l’Amministrazione, ai fini della costruzione di un processo di innalzamento dei livelli di qualità del servizio offerto alla numerosa utenza, in virtù dell’applicazione in contesti reali dei saperi teorici appresi nel corso della precedente didattica universitaria.

Ai tirocinanti viene offerta l’opportunità di cimentarsi, nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inclusione degli stranieri all’interno del tessuto sociale di un territorio sempre più multietnico, interdipendente e multiculturale, in un’attività di formazione pratica nei centri operativi di una realtà istituzionale, come l’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, caratterizzata da profili di alto contatto interpersonale con le diverse comunità straniere.

La consapevolezza ed il riconoscimento dell’utilità della preziosa collaborazione per il miglioramento della realizzazione dei rispettivi fini istituzionali si sono sviluppati sulla base dei riscontri emersi nell’ambito delle continue interlocuzioni con i rappresentanti delle comunità straniere e con i diversi partner che a vario titolo entrano in contatto con l’Ufficio Immigrazione.

Per candidature e informazioni, gli studenti interessati possono inviare un’email all’indirizzo immig.quest.li@pecps.poliziadistato.it; si richiede ottima conoscenza delle lingue estere e buone capacità relazionali.

L’Intesa è anche il preludio di ulteriori iniziative di collaborazione idonee a fornire immediati e concreti miglioramenti del servizio di front-office.

