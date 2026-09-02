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Cronaca

Tirocinio formativo per laureati, il Comune proroga la scadenza del bando

Cronaca

2 Settembre 2026

Tirocinio formativo per laureati, il Comune proroga la scadenza del bando

Livorno, 1 settembre 2026

Il Comune di Livorno ha prorogato la scadenza del termine per presentare domanda per un tirocinio formativo per giovani laureati che si svolgerà presso il settore Mobilità sostenibile e infrastrutture. La nuova scadenza è fissata a sabato 19 settembre.

Le lauree richieste (vanno bene sia le triennali sia le magistrali) si riferiscono al settore di studi dell’ingegneria civile, ambientale e del territorio. Gli elenchi completi dei titoli di studio accettati sono riportati nell’allegato “A” al bando, pubblicato sul sito del Comune al link https://comune.livorno.it/it/ documenti_pubblici/tirocini- extracurriculari-giovanisi- documentazione-e-graduatorie (indirizzo scorciato bit.ly/4dt8UR9) mentre la modulistica per compilare la domanda di attivazione tirocinio e il curriculum si trova al link https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/tirocini- extracurriculari-giovanisi (indirizzo scorciato bit.ly/4dsKDKL)

Per partecipare al bando occorre non aver ancora compiuto 30 anni alla data prevista di inizio tirocinio (1° novembre 2026) e aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi.

Il tirocinio, che il Comune di Livorno ha organizzato in collaborazione con il Centro per l’Impiego A.R.T.I., avrà la durata di sei mesi prorogabili a un anno, per 30 ore di impegno settimanale. Un periodo di formazione all’interno di un realtà lavorativa che darà modo al tirocinante di acquisire un’esperienza importante per i propri futuri orizzonti professionali.

È previsto un rimborso spese di 800 euro mensili al lordo delle ritenute (il Comune provvederà comunque alle coperture assicurative per responsabilità civile e Inail).

Le domande, insieme al curriculum, dovranno pervenire entro sabato 19 settembre tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it oppure tramite raccomandata (in questo caso non farà fede la data di spedizione ma l’arrivo).

La valutazione delle domande pervenute sarà fatta in base al curriculum presentato (max 18 punti) e ad un colloquio (max 12 punti).

Per informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di svolgimento del tirocinio, sulla valutazione delle candidature e sulle modalità di convocazione dei candidati, fare riferimento a quanto riportato nel bando.