Tirrenica e passaggio da Sat ad Anas, il Governo approva un ordine del giorno di Rossi (FdI) nella legge di bilancio

27 Dicembre 2022

Livorno 27 dicembre 2022 – Legge Bilancio, approvato Ordine del giorno sulla SS1 Aurelia presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi

Il coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi:

“Con questo Atto si impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere in tempi brevi, anche in successivi provvedimenti di competenza, lo stanziamento di risorse adeguate finalizzate alla realizzazione della messa in sicurezza della strada statale tirrenica (E80) agevolando il passaggio tra SAT ed ANAS per la realizzazione dell’autostrada A12”.

Nel corso della discussione della Legge di Bilancio conclusa nella mattinata di sabato 24 dicembre, il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, primo firmatario; ha presentato un Ordine del giorno che il Governo ha approvato sulla SS1 Aurelia, denominata “Corridoio Tirrenico”

“E’ da anni, – dice Fabrizio Rossi – da quando ho iniziato a fare politica, prima in veste di consigliere comunale, poi di vice sindaco e presidente provinciale e regionale di Fratelli d’Italia che mi batto per il completamento e la messa in sicurezza di questa importante infrastruttura.

La Tirrenica rappresenta un asset strategico e importante non solo per la parte meridionale della Toscana, ma per tutto il Paese”.

“La SS1 Aurelia, – spiega Rossi – presenta quantitativi di traffico pesante durante l’anno che tendono ad incrementarsi notevolmente durante il periodo estivo ed in particolare durante i giorni del fine settimana. Incrementi di traffico sono legati al territorio costiero attraversato e storicamente frequentato dal turismo estivo”.

“Anche le Camere di commercio toscane, – prosegue il deputato toscano di FDI – tramite uno studio di Uniontrasporti che hanno elaborato “Il libro bianco della infrastrutture”, hanno inserito come priorità nazionale questa arteria stradale, che purtroppo causa un’elevata mortalità dovuta ai numerosi incidenti stradali, visto i picchi di traffico e la presenza di tratte ancora a singola carreggiata con numerosi accessi privati diretti e connessioni a raso, assenza di guard-rail, determinano criticità per la sicurezza del deflusso stradale, che rendono particolarmente urgente l’intervento di completamento del corridoio tirrenico”.

Quindi, diventa sempre più urgente la messa in sicurezza del suddetto tratto autostradale essendo stati registrati un numero elevato di vittime dovuto all’illuminazione scarsa, alla segnaletica mancante, fattori che hanno determinato numerosi incidenti sull’arteria: 268 di cui 5 mortali con una densità di 1,02 incidenti a chilometro”, conclude l’On.le di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

