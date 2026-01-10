Tirrenica, Potenti (Lega): “Bene che Giani cerchi confronto con Salvini”

Home

10 Gennaio 2026

​“Sono felice di aver stimolato il Presidente Giani a confrontarsi con il Ministro Matteo Salvini, che saprà concordare con lui un modello operativo per dare presto alla Toscana la strada tanto attesa. L’impegno della Lega e del Ministero sulla Tirrenica è rivolto a individuare soluzioni efficaci e concrete, lavorando per il territorio con l’obiettivo di sbloccare finalmente l’opera. Il dialogo istituzionale è la via corretta per superare le criticità e garantire ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per la costa”.

Così il Senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti, rispondendo al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.