Titoli provinciali per le atlete della Polisportiva La Rosa

6 Marzo 2026

Livorno 6 maro 2026 Titoli provinciali per le atlete della Polisportiva La Rosa

Durante le giornate Olimpiche le atlete e gli atleti della città labronica hanno ripreso le competizioni in fase provinciale e interprovinciale dove hanno potuto mettere a registro la preparazione fatta durante il periodo invernale ancora in corso. Le prime a scendere in campo sono state Faraoni Giorgia, Giommi Noemi, Cerase Vittoria Del Gratta Nina e Bastrei Gemma che hanno aperto le competizioni interprovinciali classificandosi nei quartetti con la vittoria della medaglia di bronzo.

Subito dopo sono iniziate le competizioni degli esercizi obbligatori dove Mazzola Ludovica, Corda Vanessa, Nannipieri Beatrice Denaro Nicole, Bastei Gemma, Faraoni Giorgia hanno conquistato le medaglie d’oro e Pieracci Caterina, Barontini alessia le medaglie d’ argento. In contemporanea la fase di libero interprovinciale dove Secchioni Bianca conquista , Bencini Bianca e Berini Agata …. Mazzola Ludovica si conferma campionessa provinciale sia fisr che uisp su tutte le specialità. Anche Bastrei Gemma si conferma campionessa provinciale anche in tutte le specialità, come Nannipieri Beatrice, Denaro Nicole fa il bis anche per il campionato uisp.

Subito dopo sono iniziate le competizioni degli esercizi obbligatori dove Mazzola Ludovica, Corda Vanessa, Nannipieri Beatrice Denaro Nicole, Bastei Gemma, Faraoni Giorgia hanno conquistato le medaglie d’oro e Pieracci Caterina, Barontini alessia le medaglie d’ argento.

Per le competizioni degli esercizi liberi FISR Secchioni bianca conquista l’oro, Bertini Agata il bronzo e Bencini Bianca il quarto posto, Bastrei Gemma si conferma campionessa provinciale, insieme a Del Gratta Nina e Faraoni Giorgia, Denaro Nicole conquista la medaglia di bronzo.

A seguire le competizioni del campionato provinciale uisp per le categorie effettive dove anche qui le medaglie sono state moltissime già dalla prima giornata: Mazzola Ludovica si conferma campionessa su tutte le specialità, obbligatori, libero e solo dance, Barontini Alessia conferma la medaglia d’argento sugli obbligatori. Bertini Agata duplica la vittoria sugli obbligatori come Bastrei Gemma che conquista un doppio oro sugli obbligatori e nella solo dance, lo stesso doppietta d’oro per Nannipieri Beatrice negli obbligatori e nella solo dance. Denaro Nicole oro sugli obbligatori, Giommi Noemi doppio oro sugli obbligatori e nel libero, mentre argento nella solo dance, Faraoni Giorgia doppio oro negli obbligatori e nella solo dance, Falleni Emma oro negli esercizi liberi e argento nella solo dance, medaglia di bronzo per Cerase Vittoria, un quarto posto per Del Gratta Nina e un sesto posto per Denaro Nicole nella solo dance. Secchioni Bianca conquista l’argento, Bencini Bianca il Bronzo e Bertini Agata la quarta posizione negli esercizi liberi.Pisano Anna vince la medaglia d’argento negli esercizi liberi e l’oro nella solo dance, Russo Sara oro nella solo dance e oro anche per Faccin Matilde sempre solo dance.

Per le categorie promo e formula oro per Ferrigno Eleonora, medaglia d’argento per Baggiani Emily, bronzo per Angeli Anita, quinta Pastorella Diana. Gentili Vittoria arriva sesta, a seguire Guarducci Nina e Vincenti Martina. Lavoratori Sofia conquista la medaglia d’argento, come Verdone Giorgia. Benvenuti Asya conquista l’oro , Zannotti Chiara l’Argento e Barretta Francesca un quarto posto. Solinas Bianca sale al secondo posto e Perfetti Giuliana chiude la competizione con l’oro.

Lo staff tecnico che ha preparato questi atleti, felice per i risultati ottenuti, si preoccupa del fatto che le condizioni meteo avverse dell’inverno hanno messo a dura prova la preparazione di tutti, ringraziamo l’amministrazione comunale che permette almeno per un 10% di ore settimanali la preparazione presso il plesso coperto della Bastia, sicuramente insufficienti per garantire il normale confronto con tutte le realtà regionali e nazionali per tutti gli atleti labronici del mondo delle rotelle.

Livorno rimane l’unica città d’Italia senza un impianto coperto dedicato al pattinaggio benchè la polisportiva La Rosa Livorno è la quarta società d’Italia come risultati giovanili. Oltre a questo manca la completa tutela verso la preparazione degli atleti pattinatori portatori di disabilità che al momento sono 4, ai quali, al momento, non si è trovato alcuno spazio per l’adeguata preparazione