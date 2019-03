Home

Controlli di polizia: due denunce e 35 controlli

7 marzo 2019

POLIZIA DI STATO:

Servizi straordinari di controllo del territorio nella mattinata di ieri a Cecina e nella serata a Livorno centro , quest’ultimi coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura con personale dell’ Ufficio Immigrazione e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana .

Denunciati due stranieri, di cui uno da parte del personale della locale Squadra Mobile.

Nella mattinata di ieri sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Cecina, con la partecipazione di alcune pattuglie del relativo ufficio del controllo del territorio. Venivano predisposti alcuni posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 35 persone, senza dover segnalare particolari anomalie.

Nel serata di ieri, invece, in questo centro cittadino, i servizi straordinari di controllo del territorio sono stati posti in essere dalla Questura di Livorno , coordinati dal Commissario Capo della Polizia di Stato Cappelli Claudio, con la partecipazione anche di tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. Venivano realizzati tre posti di controllo in punti strategici della città, ovvero Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Piazza Grande.

In tutto sono stati controllati 15 mezzi e 20 persone.

Veniva effettuato un controllo al Kebab in Piazza Cavour. Un cittadino straniero della Guinea del 1992, tale D.M, veniva controllato in questa via Pieroni alle h.22,30, e denunciato per possesso di sostanza stupefacente ( gr. 18,8 hashish).

Il personale della locale Squadra Mobile procedeva nella mattinata di ieri alla denuncia in s.l. di un cittadino marocchino dell’88 per detenzione ai fini di spaccio in quanto veniva trovato in possesso di 0,59 gr.di cocaina e la somma di 125 euro, possibile provento dell’attività illecita perpetrata.

Questo stesso soggetto, non più tardi di 4 gg fa, era stato già fermato e denunciato in s.l., sempre a cura della Squadra Mobile, per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso della somma di 3.300 euro; quest’ultima attività veniva convalidata dalla procura ed i poliziotti , nella mattinata di ieri appunto, portatisi presso il suo domicilio per la notifica della convalida di sequestro lo hanno nuovamente sorpreso in possesso di cocaina e soldi e quindi nuovamente denunciato ed allontanato dal territorio con ordine del Questore.