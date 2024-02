Home

15 Febbraio 2024

Livorno 15 febbraio 2024 – Titolo italiano per Francesca Bianchi, Fiorini, Paggini e Pistolozzi sul podio. Secondo posto per la societa’

Una due giorni fantastica per i colori amaranto che ad Ancona arrivano ben 4 medaglie: l’oro di Francesca Bianchi, e i bronzi di Sofia Fiorini, Cosimo Paggini e Greta Pistolozzi. Le nostre fantastiche U23 inoltre guadagnano l’argento nel CdS indoor superate solo da gruppo sportivo dei Carabinieri.

Partiamo dal grande oro di Francesca Bianchi negli 800m promesse, dopo la squalifica dello scorso anno nella stessa manifestazione e l’argento all’aperto Francesca fa un’eccellente gara facendosi tirare e riuscendo nell’ultimo rettilineo a infilarsi all’interno e vincere con un miglioramento di un secondo del suo record toscano assoluto in 2’06″62.

Nel peso Greta Pistolozzi dopo i primi lanci incerti all’ultima prova infila un gran 14,46m, migliorandosi di oltre 40 centimetri e centrando il minimo per i Campionati italiani assoluti. Centra così la sua prima medaglia ai Campionati italiani dopo i 2 quarti posti dello scorso anno.

Nei 3.000m di marcia gara di grande coraggio per Sofia Fiorini che macina metro su metro per oltre 2 kilometri, negli ultimi giri arriva poi la fatica ma non le impedisce di demolire il suo record societario fino a 13’38″20 e prendersi la medaglia di bronzo.

Nei 400m Cosimo Paggini corre una buona batteria staccando il pass per la finale con il primato personale di 49″06, terzo tempo tra i partenti. In finale lo sprinter si migliora ancora lottando fino all’ultimo metro e scendendo ampiamente sotto il muro dei 49 secondi con un eccellente 48″68, che gli vale il bronzo e il nuovo record societario assoluto.

Prima esperienza ad un campionato italiano nello sprint sui 60m per Michela Barotti che passa in semifinale con il crono di 7″73 come ripescaggio e poi si migliora sfiorando il personale in 7″68.

Nel lungo, in contemporanea alla semifinale dei 60m, invece centra il primato personale al coperto con un salto da 5,73m, che le vale la quinta posizione nel concorso.

Salto con l’asta; quinta piazza per Diletta Vitali che sigla lo stagionale a quota 3,65m, mentre Francesca Dussin è 7^ con 3,55m. Nel peso Luca Miglio avvicina il personale con un lancio da 13,42m, che gli vale la settima piazza nel concorso, mentre Samuele Baldi atterra a 7,09m nel lungo, accedendo alla finale, ma non riesce a trovare il picco.

Nei 60 ostacoli la giovane Arianna Oldani avvicina il suo primato in batteria chiudendo in 9″44 dopo aver incocciato nell’ultima barriera. Un movimento sui blocchi inibisce Gabriele Adorni che con qualche problema in partenza riesce comunque a eguagliare lo stagionale in 8″33 ma non accede alla finale. Qualche problema anche per Valentina Bianchini che corre la batteria in 8″84 e la semifinale in 8″82. Nei 400m giornata no per Mattia Bottai che non riesce a fare meglio di 51″96 nelle batterie, mentre Giacomo Giovinazzo viene qualificato per invasione di corsia nei 200m dopo aver fatto il primato

