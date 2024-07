Home

2 Luglio 2024

Livorno 2 luglio 2024 – Titolo italiano per Sara Chiaratti, con 5587 punti conquista l’oro

Grande exploit ai Campionati Italiani Assoluti svoltisi a La Spezia

Il titolo di campionessa italiana è stato appannaggio di Sara Chiaratti, la eptathleta che con un crescendo di risultati si è aggiudicata l’oro.

Sara è partita con un quinto posto nei 100 ostacoli con 14”65 per poi ottenere 1,71 nell’alto con il secondo posto,; record personale e primo posto nel peso con

13,15. A seguire settimo posto sui 200 con 26”52; un quinto posto nel lungo con 5,58 quindi il gran record personale nel giavellotto con 49,09 misura di eccellente portata per poi chiudere in un 800 controllato a 2’23”38.

Tutto questo gli è valso il record personale di 5587 punti, il primo posto e un risultato che la colloca in una dimensione internazionale, per una atleta con un potenziale veramente incredibile.