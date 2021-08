Home

10 Agosto 2021

TNI: “Il Green Pass svuota i nostri ristoranti. 30% di disdette, penalizzati i locali al chiuso”

Il punto sul Green Pass l’ultimo dopo la prova del primo fine settimana

Livorno 10 agosto 2021

TNI Tutela Nazionale Imprese Livorno, Sanna Fabio e Luca Marcantoni:

Il green pass? A pochi giorni dalla sua introduzione possiamo confermare le attese della vigilia.

Abbiamo registrato disdette e una perdita di oltre il 30% dei clienti.

Per chi ha solo spazi all’interno la certificazione verde rappresenta una discriminazione, visto che comunque nei ristoranti sono ancora in vigore e vengono applicati green pass o meno i protocolli di sicurezza anti contagio, ovvero:

il distanziamento tra i tavoli,

gel igienizzanti

mascherine per chi non è seduto al tavolo e per il personale del ristorante.

Una misura discriminatoria anche per i clienti.

Un provvedimento che ha diviso le persone, le quali, che siano a favore o no del green pass, se la prendono comunque con i ristoratori, qualsiasi decisione venga presa dal titolare o gestore del locale.

Non mancano le recensioni fasulle e gli insulti via social e ciò comporta un’ulteriore perdita di lavoro per la nostra categoria.

Obbligare i ristoratori a non far sedere i clienti all’interno se non hanno green pass non consente agli esercenti di lavorare, né tanto meno questa misura contribuisce alla tutela della salute pubblica, visto che; se nei ristoranti ci sono il distanziamento e le mascherine, fuori da essi le persone si assembrano ovunque, anche sui mezzi pubblici, dove il green pass non è richiesto.

Ieri il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ci ha dato ragione.

I ristoratori non sono poliziotti e non devono chiedere il documento d’identità ai clienti.

Noi, fin dall’inizio, abbiamo chiesto di abolire del tutto l’obbligo di verifica del green pass.

Abbiamo scritto al garante della Privacy e un emendamento da noi proposto sarà votato in Parlamento alla ripresa dei lavori.

