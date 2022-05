Home

17 Maggio 2022

Toccafondi: “Basta discorsi! Lavorare duro con coraggio per meritarci Livorno”

Livorno 17 maggio 2022

Il presidente dell’US. Livorno, Paolo Toccafondi dopo la partita col Tau:

«In tutti i momenti in cui ci sono stati problemi o situazioni particolari, ho sempre voluto intervenire con una conferenza stampa per parlare alla nostra gente, alla squadra e in generale a tutte le componenti.

All’esito della partita di domenica scorsa, preferisco non dilungarmi perché a mio parere il messaggio per tutti deve essere questo: “Basta discorsi! Lavorare duro con coraggio per meritarci Livorno”.

Poi alla fine, come sempre ho imparato a fare nella vita, la faccia ce la metterò io, avendo la responsabilità di tutta la società.

Forza vecchia Unione!».

