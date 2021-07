Home

Tokyo 2020, Irene Vecchi dodicesima nella prova di fioretto sciabola individuale

26 Luglio 2021

Livorno 26 luglio 2021

Si è classificata in dodicesima posizione la livornese Irene Vecchi nella prova di sciabola femminile individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’atleta delle Fiamme Gialle ed allenata dal maestro Andrea Aquili, è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla russa Sofia Velikaya che ha poi vinto la medaglia d’argento con il punteggio di 15-8.

La gara della 32enne finanziera è iniziata nel tabellone dei sedicesimi di finale nel quale ha sconfitto la francese Lembach con il punteggio di 15-11.

Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio ci sarà la seconda prova della livornese a questi giochi olimpici.

La finanziera sarà infatti impegnata nella competizione a squadre insieme alle compagne di squadra Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston.

Una gara che vedrà le azzurre entrare in competizione dai quarti di finale dove affronteranno la nazionale cinese per un posto in semifinale.

