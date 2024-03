Home

Tomei, a Grosseto una sconfitta in tre set

4 Marzo 2024

Tomei, a Grosseto una sconfitta in tre set

Livorno 4 marzo 2024 – Tomei, a Grosseto una sconfitta in tre set

Lo IES MVTomei Torna da Grosseto con una sconfitta in tre set. Contro i padroni di casa di coach Rolando i biancorossi fanno un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere settimana scorsa contro Civita Castellana, ma non era facile pensare di portare via dei punti sul parquet della terza della classe.

Locali in campo con Pellegrino opposto a Grassi, in banda Alessandrini e Galabinov, al centro De Matteis e Ielasi, libero Sposato. Nello starting six degli ospiti figurano Gavazzi opposto a Giacomo Poli, Ian Poli e Cipriani in banda, Grassini e Verdecchia al centro, libero Puccinelli.

Il primo set scivola via velocemente, Livorno serve male e soffre a muro le iniziative degli attaccanti locali. Vanno meglio le cose al rientro in campo, con le due squadre che si equivalgono (18-18), l’infortunio di Gavazzi costringe coach Piccinetti a rivedere la formazione con Molesti che entra in campo, ma anche la seconda frazione parla maremmano e vede il sestetto di Rolando andare a punto con lo score di 25-20. Nel terzo parziale ingresso in campo per Lupo nel ruolo di “falso opposto”, un modulo già visto in azione anche nella seconda parte di gara contro Civita Castellana: lo IES si porta avanti sull’8-3, poi incappa nella rotazione P1 con Ielasi dall’altra parte della rete in battuta e la squadra subisce un passivo di 10-1. Grosseto insomma ribalta ben presto la situazione e sovverte l’inerzia del set, vincendo la frazione con il punteggio di 25-22.

Nonostante le buone prove di Ian Poli, Cipriani, Grassini e Puccinelli i biancorossi non possono che accettare il verdetto dal campo, inizierà a breve un’altra settimana di avvicinamento alla quinta giornata di ritorno, che vedrà i ragazzi di Massimiliano Piccinetti impegnati in casa alle ore 18.15 al Pala Bastia contro il fanalino di coda Orte.

INVICTAMAMOSOLCAFFE’ GROSSETO – IES MVTOMEI 3-0

GROSSETO: Caldelli L2 ne, De Matteis 7, Grassi 2, Pellegrino 17, Alessandrini 7, Fiorini, Barbini ne, Rossi, UIelasi 5, Galabinov 9, Rescio ne, Benedettelli ne, Sposato L1. All.: Rolando.

IES MVTOMEI: Poli G., Cipriani 9, Poli I. 12, Papini L2, Golino ne, Verdecchia 1, Gavazzi 3, Grassini 7, Molesti, Piliero ne, Puccinelli L1, Lupo 2, Croatti ne. All.: Piccinetti-Facchini.

ARBITRI: Peccia Luigi e Aleo Andrea Michele.

PARZIALI: 25-15, 25-20, 25-22.

