Tomei impegnato contro i padroni di casa dell’Anguillara

17 Febbraio 2024

Livorno 17 febbraio 2024 – Tomei impegnato contro i padroni di casa dell’Anguillara

Domani, sabato 17 febbraio lo IES MVTomei se la vedrà con la prima trasferta del girone di ritorno: dopo la sconfitta casalinga del Pala Tomei contro il Tuscania, i biancorossi scenderanno ad Anguillara Sabazia dove (fischio d’inizio alle ore 17 ) affronteranno i padroni di casa del Naturenergy Anguillara per la quindicesima giornata di campionato di Serie B. Gli avversari di coach Francesco Racanella si sono rinforzati nel mercato di riparazione, assicurandosi infatti le prestazioni dell’alzatore Tommaso Lo Presti che è andato a sostituire Alessio Sammassimo. Un arrivo che si aggiunge a quelli degli attaccanti Emanuele Bondini e di Roberto Perez: quest’ultimo viene schierato ultimamente come opposto, andando a sostituire Fornaro che, rispetto alla gara di andata, si è spostato in banda andando a coprire il ruolo di s1.

“Affronteremo una squadra che con il nuovo assetto ha trovato il giusto equilibrio – le parole alla vigilia di coach Massimiliano Piccinetti – giocano in maniera pulita, lineare. Sabato scorso hanno trovato un’importante vittoria a Foligno e si sono risollevati, mente noi siamo alle prese con i soliti infortuni che hanno purtroppo reso difficile anche questa settimana di allenamenti. Tuttavia ho visto da parte dei miei ragazzi un grande spirito di sacrificio, si sono adattati alla situazione capendo il delicato momento che stiamo attraversando. Dovremo fare una partita importante dal punto di vista caratteriale, cercando di essere più forti della fortuna e della sfortuna, sono aspetti su cui non dobbiamo appoggiarci ora”.

Anguillara è decima in classifica con venti punti, sei in più di Croatti e compagni che di punti ne hanno quattordici occupando il quart’ultimo posto.

Arbitreranno l’incontro Carlo Baraldi e Michael Montis.

I CONVOCATI DEL NATURENERGY ANGUILLARA:

Alessio FORNARO e Roberto PEREZ (opposti); Mattia BIANCHI(alzatori); Emanuele BONDINI, Andrea MASSETANI, Lorenzo CHIOFFI, Patrizio STEFANINI, Tommaso FANTINI (schiacciatori); Federico SPAMPINATO, Filippo GENNAMARI, Leonardo VELOTTA e Mauro PASSINI (centrali); Giacomo TITTA e Kevin PERUGINI (liberi). All.: Francesco RACANELLA.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI:

Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI (opposti); Marco CROATTI e Giacomo POLI (alzatori); Leonardo GOLINO, Ian POLI, Tommaso LUPO e Nico CIPRIANI (schiacciatori); Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO (centrali); Matteo PAPINI e Gianmarco PUCCINELLI (liberi). All.: Massimiliano PICCINETTI, II all.: Federico FACCHINI.