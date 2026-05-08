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Cronaca

Tona la raccolta alimentare nei punti Unicoop Firenze

Cronaca

8 Maggio 2026

Tona la raccolta alimentare nei punti Unicoop Firenze

Livorno 8 maggio 2026 Tona la raccolta alimentare nei punti Unicoop Firenze

Torna sabato 9 maggio, in oltre 140 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. La raccolta vedrà impegnati oltre 2000 volontari che, per tutta la giornata, raccoglieranno e smisteranno i prodotti che poi saranno distribuiti sul territorio.

Nei punti vendita dove è attiva la raccolta, ci sarà uno speciale allestimento che evidenzierà i prodotti che potranno essere donati. Basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari. I prodotti donati saranno poi ritirati dalle associazioni e dalle Caritas, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà. Nei punti vendita di Empoli, Montelupo Fiorentino e Sovigliana la raccolta si terrà nella giornata del 16 maggio.

«In un momento così difficile per tante famiglie, questa giornata di raccolta alimentare è un‘occasione, più importante che mai, per non tirarsi indietro e fare la propria parte. Donare un po’ della propria spesa è un modo, semplice e diretto, per fare comunità e dare una risposta concreta ai bisogni delle persone più fragili. Negli anni soci, clienti e cittadini hanno risposto con grande generosità e ci auguriamo che anche questa prima raccolta dell’anno possa dare un grande risultato, a dimostrazione che lo spirito di solidarietà nella nostra Toscana è vivo e non è venuto meno nonostante la difficile situazione attuale. Con un grande lavoro di squadra, i nostri soci attivi, i volontari delle associazioni e la rete dei nostri punti vendita saranno operativi per tutta la giornata di sabato 9 maggio, perché la raccolta si traduca, in tempi brevissimi, nel sostegno che vogliamo far arrivare al territorio. Invitiamo tutti a donare e ringraziamo già da ora coloro che sosterranno l’iniziativa con il loro gesto di solidarietà concreta», fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie

L’impegno per il contrasto alla povertà

Un impegno, quello contro la povertà e lo spreco alimentare che Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie portano avanti da sempre con iniziative che coinvolgono associazioni del territorio, sezioni soci e la rete dei punti vendita. Con le due raccolte alimentari di maggio e ottobre 2025, sono state donate 393 tonnellate di prodotti. A questi si aggiungono anche le 169mila confezioni di prodotti scolastici raccolte a settembre negli oltre 100 punti vendita di Unicoop Firenze che avevano aderito alla raccolta straordinaria di prodotti per la scuola.

Inoltre, grazie al progetto Buonfine, attivo in cooperativa da oltre 20 anni, nel 2025, sono 87 le associazioni toscane che hanno ricevuto donazioni provenienti da 98 punti vendita e 8 fra piattaforme di distribuzione e magazzini, per oltre 495mila chilogrammi di beni e 786mila pezzi. Con il progetto Buonfine i prodotti invenduti o invendibili arrivano a coloro che vivono in stato di necessità attraverso una rete solidale che coinvolge i dipendenti dei punti vendita, che organizzano e gestiscono le diverse fasi della donazione, e i soci Coop che, a titolo volontario, si occupano delle relazioni con enti pubblici e associazioni. Insieme a questi anche le amministrazioni locali che supervisionano il processo di donazione e i soggetti donatari che ritirano i prodotti per assistere le persone bisognose.

Alimenta la solidarietà

Saranno alcune migliaia i volontari coinvolti, insieme alle sezioni soci Coop sul territorio che da anni portano avanti le raccolte alimentari, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. La raccolta alimentare è organizzata con una filiera corta e tempestiva: i prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà. I generi alimentari più richiesti sono olio d’oliva e di semi, farina, pasta, conserva, carne, tonno e legumi in scatola, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, prodotti per la prima colazione, prodotti per i bambini, di igiene personale e cura della casa.

L’elenco dei punti vendita e lista dei generi alimentari da donare sono disponibili su http://coopfi.info/alimenta-la-solidarieta