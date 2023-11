Home

Cronaca

Tonic Club, ecco gli interni del nuovo centro fitness da 4500 metri quadri a Porta a Mare (Foto)

Cronaca

6 Novembre 2023

Tonic Club, ecco gli interni del nuovo centro fitness da 4500 metri quadri a Porta a Mare (Foto)

Già oltre mille gli iscritti per la nuova struttura con due piscine, spa e idromassaggio

Livorno, 5 novembre 2023 – Due giorni di open day e piena operatività per Tonic Club, il grande centro fitness installato sulle Officine Storiche di Porta a Mare.

La struttura copre oltre 4500 metri quadri con due piscine (una da 25x8m e una protetta dedicata ai bambini e al neonatale), SPA e sale fitness più una dedicata al pilates. Nella grande sala pesi sono state anche montati tapis roulant di ultima generazione con monitor per simulare il movimento nei paesaggi, caricabatterie wireless e collegamenti audio; applicando la scheda socio è anche possibile caricare la configurazione scelta. Il parcheggio sotterraneo per gli iscritti è gratuito.

La filosofia di Tonic, come ha spiegato Alessandro Orlandi – responsabile tecnico nazionale – è costruire e rendere possibile un’attività fisica personalizzata come strumento per arrivare a risultati in tempi ragionevolmente brevi. L’offerta di riferimento prevede indicativamente una seduta iniziale, con stimoli personalizzati e sistemi minipersonal di affiancamento per tarare l’allenamento esattamente sui bisogni della persona.

Il complesso sportivo – ha spiegato Valerio Cordoni (management Tonic) può ospitare in tranquillità fino a 5mila persone in contemporanea e oltre 500 nella sala pesi. Le iscrizioni – già avviate in preapertura e intensificate nel corso dell’open day – hanno superato il migliaio, secondo le aspettative della proprietà.

Tonic sarà aperta fino alle 22, con stop agli ultimi corsi alle ore 21.30.

Ad accogliere i visitatori, oltre allo staff, per la dirigenza c’erano anche Andrea Piersanti (Direzione dei club), Alessandro Orlandi (Direzione tecnica), Valerio Cordoni (Management) e Bruno Campanile (Amministratore).

Quindi seguito un breve tour fotografico delle sale.