11 Ottobre 2021

Topo di appartamento arrestato grazie alla segnalazione di un vicino

Livorno 11 ottobre 2021

Intorno alle ore 21 di sabato 9 ottobre, due topi di appartamento sono penetrati in una abitazione in via Corazzi

I due malviventi si sono arrampicati dalle tubature del gas e sono penetrati all’interno della casa

L’azione furtiva dei due ladri non è però passata inosservata ad una vicina che dopo aver visto i due arrampicarsi ha subito segnalato la situazione al numero unico del 112

Sul posto tre volanti della polizia, gli agenti hanno poi “circondato” il condominio per impedire la fuga dei topi di appartamento.

Due agenti si sono posizionati sotto le tubature del gas da dove i due ladri erano saliti. Altri agenti hanno piantonato l’uscita del condominio e due agenti sono entrati nella casa.

All’interno dell’abitazione gli agenti della polizia hanno fermato un 32enne Albanese

L’uomo aveva all’interno delle tasche orologi e gioielli trafugati nell’abitazione.

Del complice invece non c’era nessuna traccia era già andato via prima dell’arrivo degli agenti

Il 32enne è stato arrestato e gli uomini della polizia stanno indagando sull’identità del complice

