28 Giugno 2024

Toremar: “oggi grande stupore, è da un anno che anticipiamo le ripercussioni di questo bando proposto”

Livorno, 28 giugno 2024 – Toremar: “oggi grande stupore, è da un anno che anticipiamo le ripercussioni di questo bando proposto”

Riscontriamo, con non poca amarezza, le motivazioni che

vengono riportate nella lettera di proclamazione dello stato di agitazione ricevuta dai

marittimi di Toremar.

Da oltre un anno affermiamo che due procedure, che prevedano una gara per tutte le

linee esclusa la Piombino – Portoferraio, con quest’ultima in regime di OSP (Obblighi

di servizio pubblico) avrebbe sortito degli esisti disastrosi sull’occupazione e sulla

qualità e frequenza.

Un regime di OSP sulla Piombino – Portoferraio non potrà più garantire e sostenere

una turnistica di lavoro di 15 giorni a bordo e 15 a terra, com’è attualmente.

Un contratto integrativo di secondo livello che Moby, acquisendo Toremar 13 anni fa,

ha conservato e migliorato, un contratto unico per qualità basti considerare a tal

proposito quelli delle altre compagnie regionali.

Per quanto riguarda tutte le altre linee: Livorno – Isola di Capraia, Livorno – Isola di

Gorgona, Piombino – Rio Marina – Pianosa, Piombino – Cavo – Portoferraio, Porto

Santo Stefano – Isola del Giglio e Porto Santo Stefano – Isola di Giannutri, che saranno

oggetto di bando di gara per l’affidamento del contratto di servizio, è palesemente

chiaro che l’appetibilità delle tratte sopra citate va completamente a scomparire e non

consente alcuna prospettiva economica di un piano industriale e quindi di un futuro.

Un mese fa Toremar ha pubblicamente dichiarato che non avrebbe partecipato alla

gara per queste linee e lo stesso ha fatto comunicandolo ufficialmente all’Assessore

regionale ai Trasporti nell’ultimo incontro datato 18 giugno u.s. Da qui la messa in

vendita delle navi anch’essa comunicata alla Regione e successivamente alle

organizzazioni sindacali nell’ultimo incontro del 20 giugno u.s, quindi nessuna

sorpresa.

Siamo sempre stati vicini agli equipaggi e apprezziamo che finalmente dopo oltre un

anno, nel corso del quale abbiamo manifestato la nostra preoccupazione, finalmente

anche le organizzazioni sindacali si siano attivate in difesa della Compagnia e dei suoi

lavoratori.