22 Febbraio 2025

Livorno 22 febbraio 2025 Torino-Libertas Livorno: dichiarazioni e attese per la sfida al Pala Gianni Asti

Domenica 23 febbraio, alle ore 18:00, il Pala Gianni Asti di Torino sarà il teatro della sfida tra Reale Mutua Torino e Bi.Emme Service Libertas Livorno, valida per il campionato di Serie A2. Un match che vede i padroni di casa desiderosi di confermare il loro ottimo stato di forma, mentre la squadra labronica cerca il riscatto dopo alcune difficoltà.

Torino: attenzione massima a Livorno

Alla vigilia dell’incontro, l’assistente allenatore di Torino, Alessandro Iacozza, ha sottolineato la pericolosità della Libertas Livorno, in particolare del trio Hooker, Banks e Filloy:

“Bisogna prestare molta attenzione a Livorno. Hooker, Banks e Filloy, su tutti, rappresentano un potenziale offensivo spaventoso se riescono ad esprimersi come vogliono. Sono capaci di produrre gioco per loro stessi o per i compagni di squadra. Noi dovremo essere aggressivi sin dall’inizio e imporre il nostro ritmo per mettere in difficoltà questa Libertas Livorno”.

L’approccio mentale e fisico sarà determinante, come evidenziato da Iacozza:

“Giocare ogni tre giorni è un grande impegno fisico e mentale, il riposo e l’attenzione al prossimo avversario sono determinanti in questo campionato, che non permette cali di concentrazione”.

Dello stesso avviso il giocatore Giovanni Severini, che ha parlato della volontà della squadra di continuare la serie positiva:

“Arriviamo alla partita di domenica dopo una bella vittoria con la Fortitudo Bologna e vogliamo dare continuità al trend positivo, facendoci trovare pronti. Livorno è una squadra esperta, caratterizzata da un nucleo di giocatori italiani che hanno condiviso tante vittorie e due americani con talento. Ci affideremo alla nostra difesa, cercando poi la migliore soluzione in attacco”.

Dal punto di vista del roster, Torino dovrà fare a meno di Antonio Gallo, fermo per un infortunio muscolare al gluteo. Per Tommaso Fantoni, ex Torino, sarà una partita speciale: il lungo livornese ha infatti conquistato una promozione in Serie A con la PMS Torino nel 2015 e ha vestito la maglia torinese anche nella massima serie.

Libertas Livorno: determinazione e coesione per una grande prova

Sulla sponda livornese, l’allenatore Marco Andreazza ha evidenziato le difficoltà affrontate dalla squadra nelle ultime uscite e la necessità di affrontare la partita con concentrazione ed energia:

“In questo momento di grandi difficoltà e di partite così ravvicinate la cosa importante è recuperare energie fisiche e nervose, impostare la partita con pochi accorgimenti, cercando di essere il più possibile energici e concentrati”.

Nonostante le recenti sconfitte, Andreazza è fiducioso nella solidità della squadra e chiede una prestazione intensa per tutti i 40 minuti:

“Abbiamo bisogno di provare a fare una grande partita, rimanendo attaccati il più possibile a Torino, che viene da un momento di grandissima fiducia. Per fare questo avremo bisogno dell’apporto di tutti, con grandissima umiltà e con grandissima coesione”.

Il direttore sportivo Gianluca Mannucchi ha invece sottolineato l’importanza storica di affrontare una squadra come Torino in un palazzetto di grande tradizione:

“Un’altra soddisfazione che, come Società, ci togliamo è quella di tornare a giocare contro Torino, piazza storica del basket italiano, in un impianto che trasuda storia da tutti i pori come il PalaRuffini”.

Sul piano tecnico, Mannucchi ha evidenziato i progressi della squadra rispetto all’inizio della stagione:

“Contrariamente al primo periodo di campionato, quando abbiamo preso anche delle scoppole uscendo presto di partita, da inizio 2025 ce le siamo giocate tutte punto a punto. Speriamo che qualche episodio ci giri un po’ meglio nei finali di gara”.

A differenza di Torino, la Libertas si presenterà all’appuntamento con la squadra al completo, un fattore che potrebbe rivelarsi cruciale per cercare di strappare un risultato positivo.

Dove seguire la partita

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati, con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di entrambe le squadre. Un match che si preannuncia intenso, con Torino a caccia di conferme e Livorno determinata a sovvertire i pronostici.

