Dama - Scacchi

13 Luglio 2021

Torna a Livorno il campionato provinciale giovanile di scacchi

Livorno 13 luglio 2021

Torna a Livorno il campionato provinciale giovanile di scacchi, dopo la pausa del 2020 per l’emergenza covid.

Il torneo si disputerà all’aperto al circolo ARCI Carli in via di Salviano 542 sabato 17 e domenica 18 luglio e sarà l’ultima prova a disposizione nel calendario regionale per qualificarsi al campionato italiano giovanile che si svolgerà a Salsomaggiore dal 22 al 28 agosto.

Ai nastri di partenza 26 giovani e giovanissimi provenienti da tutta la Toscana, fra cui 10 iscritti della società locale, l’ASD Livorno scacchi, allenati dagli istruttori della scuola di scacchi di Livorno “Carlo Falciani” Maurizio Soventi ed Ennio Politi.

Sono previsti 5 turni di gioco.

Il torneo è organizzato dall’ASD Livorno scacchi con il contributo del CRT e della Federazione scacchistica italiana.

Sono previsti premi in coppe e medaglie per tutti i partecipanti.

Infine una buona notizia per tutti i bambini e ragazzi appassionati del gioco dei re. La scuola di scacchi “Carlo Falciani” riprenderà il 18 settembre anche al Museo di storia naturale con orari e modalità che saranno presto comunicati, oltre che al circolo ARCI Carli di Salviano.

