16 Febbraio 2026

Torna a Livorno il corso “Cucina creativa a bassa temperatura” con lo chef Stefano Pinciaroli

Livorno 16 febbraio 2026 Torna a Livorno il corso “Cucina creativa a bassa temperatura” con lo chef Stefano Pinciaroli

L’innovazione tecnica culinaria e la passione si incontrano a Livorno.

Confcommercio Livorno, in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano (E.Bi.T. Tosc.), presenta il secondo percorso formativo dedicato alla cucina creativa a bassa temperatura.

Il corso, rivolto ai professionisti della macelleria e chiunque desideri ampliare le proprie competenze tecniche, sarà curato da un nome d’eccellenza del panorama gastronomico: lo chef Stefano Pinciaroli.

«La cucina a bassa temperatura non è solo una tecnica moderna, ma una vera filosofia di rispetto per la materia prima – ha affermato Pinciaroli – In questo secondo incontro, aperto e perfettamente fruibile anche a chi non avesse seguito la prima serie di lezioni, vedremo come l’innovazione tecnologica serva la creatività, permettendo agli imprenditori e agli addetti di ottenere risultati costanti, esaltare i sapori naturali e migliorare l’organizzazione in cucina. Il mio obiettivo è trasmettere un metodo che coniughi la precisione scientifica con l’emozione del piatto finito».

L’obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti gli strumenti per padroneggiare una tecnica che preservi sapori, consistenze e proprietà nutritive degli alimenti.

Il corso si articolerà in tre incontri pomeridiani presso la LTA Cooking Academy di Via del Marzocco, 80 a Livorno: giovedì 26 Febbraio, lunedì 2 marzo, giovedì 12 Marzo, sempre dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

“La scelta della bassa temperatura è una necessità non solo per la ristorazione che punta alla qualità e alla riduzione degli sprechi energetici e alimentari, ma anche per le preparazioni di pronto-cuoci che ormai sono parte integrante della macelleria moderna”, sottolinea Francesca Marcucci. “Questa iniziativa conferma l’impegno di E.Bi.T. Tosc. nel sostenere l’aggiornamento professionale del comparto commerciale, settore vitale per l’economia e l’attrattività del territorio livornese”.

Informazioni e iscrizioni: 0586.1761056, livorno@ebittosc.it