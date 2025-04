Home

Torna a Livorno il Meya Meya Festival

16 Aprile 2025

Torna a Livorno il Meya Meya Festival

Tre giorni di eventi e formazioni per danzatrici e danzatori provenienti da tutto il mondo, nel segno della danza orientale

Dal 23 al 25 maggio torna a Livorno il Meya Meya Festival: giunto alla sua sesta edizione, l’evento promosso dall’associazione CeSDI APS (Centro Servizi Donne Immigrate) e diretto da Nada Al Basha, si configura come un laboratorio culturale innovativo, con l’obiettivo di “de-costruire” gli stereotipi coloniali e religiosi che spesso imprigionano le espressioni artistiche del Medio Oriente e del mondo arabo.

“Con un approccio radicalmente laico, inclusivo e intersezionale, il festival propone una rilettura contemporanea delle culture MENA (Middle East North Africa), ponendo al centro la danza ed il corpo in movimento come strumento per amplificare la voce delle donne e per avviare riflessioni sulle tematiche di genere e un approccio transculturale e decolonizzato al dialogo e al confronto”, ha detto la direttrice artistica Nada Al Basha, presentando la sesta edizione della rassegna.

Il Meya Meya Festival si svolgerà tra Piazza Piccini, presso il Palazzo del Portuale, dove si terranno gli stage di formazione per danzatrici e danzatori e eventi di approfondimento culturale, e il Teatro La Goldonetta, che ospiterà la serata clou di sabato 24 maggio, con l’esibizione degli artisti internazionali e quella di domenica 25 maggio, quando sul palco saliranno gli ospiti provenienti dal territorio nazionale.

I 5 artisti che si alterneranno sulla scena della Goldonetta il 24 maggio sono: Karim Nagi, artista poliedrico, danzatore e musicista attivo sulla scena americana e mondiale, Tommy King, danzatore egiziano di fama internazionale, David Calderon, artista cileno naturalizzato egiziano, Melissa Gamal, danzatrice apprezzata e conosciuta dal pubblico di tutto il mondo, proveniente dal Canada, e naturalmente la padrona di casa Nada Al Basha, danzatrice e coreografa con al suo attivo numerose esibizioni anche all’estero, tra Giappone, Grecia, Egitto e Spagna.

Importante da sottolineare per questa edizione la nuova collaborazione con le realtà del territorio, tra cui la cooperativa Itinera e l’associazione Selvatica e la rinnovata partnership con Creative Lab ASD, Lunadonda APS, Mezzaluna Rossa Kurdistan, OSIM-Osservatorio studi internazionali sul Mediterraneo e MaryamEd Formazione Transculturale.

Fondamentale anche il supporto all’iniziativa mediante il riconoscimento ufficiale del patrocinio da parte del Comune di Livorno – che concorre anche con un contributo -, della Provincia di Livorno e della Regione Toscana.

Per informazioni sugli eventi e spettacoli serali è possibile scrivere a meyameyaraqsfestival@gmail.com oppure via whatsapp al numero 3667893593.

