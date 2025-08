Home

Torna a Livorno nonostante il divieto per spacciare in Garibaldi, nei boxer la droga

4 Agosto 2025

La Polizia di Stato di Livorno denuncia un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Le volanti venivano inviate in piazza Garibaldi perché erano state segnalate due persone che spacciavano.

Una volta sul posto gi agenti delle volanti notavano un uomo appoggiato al muro. L’uomo alla vista della volante della polizia iniziava a darsi alla fuga in direzione di Via della Pina d’Oro per nascondersi poi all’interno di un minimarket lì presente

Seguito all’interno del negozio l’uomo, identificato successivamente per cittadino dell’Arabia Saudita del 2000, nascondeva, tra i prodotti in vendita di uno scafale, un pezzo di sostanza solida marrone, avvolta in cellofan trasparente, che veniva immediatamente sequestrata dai poliziotti.

Anche la successiva perquisizione personale dava esito positivo in quanto, nascosta all’interno dei boxer, gli agenti di polizia rinvenivano due pezzi di sostanza marrone.

Lo straniero veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura e da ulteriori accertamenti emergeva che lo il saudita era gravato da precedenti specifici di spaccio di sostanze stupefacenti e da un divieto di dimora nel comune di Livorno emanato in data 22.03.2025 dal Tribunale di Livorno.

La sostanza rinvenuta, analizzata dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, risultava essere stupefacente di tipo Hashish per un peso complessivo di 63.88 gr.

Alla luce di quanto sopra il venticinquenne veniva denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che provvedeva ad eseguire l’espulsione.

