Home

Eventi

Torna al Museo della Città la performance di Collettivo_A Come una poesia

Eventi

9 Febbraio 2024

Torna al Museo della Città la performance di Collettivo_A Come una poesia

Livorno 9 febbraio 2024 – Torna al Museo della Città la performance di Collettivo_A Come una poesia

Sabato 10 febbraio alle ore 18.00 tornerà la performance di danza e canto di Collettivo_A Come una poesia con Asia Pucci ed Emiliano Nigi, concept di Chelo Zoppi.

“L’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci inizia la sua danza, e come in una poesia, il gesto perde la sua funzione per diventare bellezza.

Tutto accade nel momento: si serrano i gesti e volano verso il canto.

Il corpo incontra la voce, la voce che esce dal corpo, il corpo che risuona nelle viscere e nelle articolazioni, il suono muove lo spazio e lo spazio accoglie il corpo;

l’incontro, la magia, l’incanto, la forza dell’istante che apre radure e spiragli luminosi”.

La partecipazione non comporta costi aggiuntivi oltre al prezzo del biglietto.

Ogni sabato e domenica alle ore 17.00 sono inoltre in programma le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture, per cui si consiglia la prenotazione anticipata ai recapiti in calce.

Ricordiamo infine che è ancora possibile prenotarsi per le date di marzo delle visite guidate per adulti e bambini L’incredibile universo di Leonardo da Vinci (domenica 3, 17 e 24 marzo, sempre alle ore 11.00).

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

FEBBRAIO

Sabato 17 febbraio ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 24 febbraio ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

MARZO

Sabato 2 marzo ore 18.00

Niccolò Chiaramonti suona musica per chitarra di Hans Werner Henze, Girolamo Kapsberger, Francesco Da Milano, Francesco Spinacino, John Dowland, Girolamo Frescobaldi

in collaborazione con il Conservatorio Mascagni

Sabato 9 marzo ore 18.00

I Trabagai presentano …per quel sorriso

con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli

Sabato 16 marzo ore 18.00

Teatro Agricolo presenta Leonardo, il fanciullo curioso

con Giovanni Balzaretti

Sabato 23 marzo ore 18.00

Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia

Performance di danza e canto

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata a orario fisso 3 euro, visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro,

audioguida 3 euro

Possibilità di biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo www.museodellacittalivorno.it

Visita guidata adulti e bambini (età consigliata 6 – 10 anni)

costo 5 euro un adulto + un bambino; 3 euro per ogni persona in più (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata a orario fisso

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin