Torna “Antignano in Festa”, terza edizione all’insegna di musica, teatro, danza, vela, arte e solidarietà

24 Luglio 2025

Terza edizione per “Antignano in Festa: un mare di pace” in programma domenica 27 luglio, con un’anteprima il giorno precedente, sabato 26 luglio, al Moletto di Antignano.

L’iniziativa, che ha come obiettivo principale quello di rafforzare il senso di appartenenza e il legame con il territorio, coinvolgerà residenti, turisti e frequentatori del borgo in una due giorni ricca di eventi culturali, musicali e sociali.

Il borgo sarà animato da spettacoli itineranti, trampolieri, artisti di strada, un’area bimbi con giochi tradizionali e laboratori creativi, oltre ad una mostra fotografica, un torneo di burraco, mercatini e uno spazio per gli amici a quattro zampe. Spazio anche alle associazioni con Emergency, presidio Libera Antimafia Livorno, AIL, Strabilianti, Costiera di Calafuria. Non mancheranno proposte di street food e l’apertura prolungata degli esercizi commerciali locali.

La manifestazione, che è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale, è organizzata dall’Associazione Vivi Antignano in collaborazione con la Misericordia di Antignano, il Gruppo Donatori Fratres di Antignano, la Virtus Livorno e gli esercenti locali. Direzione artistica: Giulia Ventura e Marco Buldrassi. L’evento regista la compartecipazione del Comune di Livorno e il patrocinio della Provincia di Livorno.

Per coloro che hanno difficoltà motorie la Misericordia di Antignano assicurerà dalle ore 18 di domenica fino al termine dell’evento (con partenza ogni 15 minuti) un servizio navetta tra l’area della chiesa di Santa Lucia in Banditella, Antignano e Miramare.

PROGRAMMA

Sabato 26 luglio

Moletto di Antignano

Dalle 15 alle 18 – Circolo della vela

Lezioni gratuite per grandi e piccini (età minima 6 anni). Per info ed iscrizioni: segreteria@cvantignano.it

Dalle 20 alle 22 Binario 9 & ¾ concerto al calasole

La band di 11 ottoni, piano, chitarra, basso e batteria esegue musiche dallo swing, al funky al rhythm and blues, oltre ai grandi classici della musica leggera

Domenica 27 luglio

Centro storico

Dalle 18 alle 19

Antignano come era

Visita guidata a cura di Fabrizio Ottone.

Foto a cura di Piero Gherardi e dell’Associazione Vivi Antignano

Piazza Bartolommei

Dalle 19 alle 20.30

Scuola Mythos Arte e Movimento

Ali di libertà: coreografie aeree di Lory Bold e Lisa Del Vivo. Direzione artistica di Gabry Gabbriellini

Un susseguirsi di performance di tessuti aerei che rappresentano la libertà e la creatività, e di cerchi che simboleggiano la forza e la determinazione

Dalle 21 alle 22.15 Django live music whit “Hermanos Cornejo feat Simone Padovani”

Dalle 22.30 alle 24 Django Dj set by Gina

Via del Castello

Dalle 20 alle 23 L’isola dei giochi

La bottega di Mastro Cerotto a cura di Todo Modo Music-all

Laboratorio dedicato alle famiglie di costruzione di giocattoli in legno

È tempo di giochi

Installazione interattiva con giochi

Alessandra Manzone / Associazione I Chicchi d’Uva

Tutti costruiti o recuperati da antiche soffitte, i giochi di legno di Alessandra stimolano l’astuzia, la logica, le capacità di equilibrio,

invitano alla relazione e a giocare in gruppo. Arrivano da tante culture diverse, intrigano e attirano persone di ogni età

Alle ore 19.30, ore 21 e ore 22

La virtuosa ferramenta di e con Felice Pantone

Arriva il cantastorie capace di adattare ai giorni nostri un’antica arte e di catturare l’attenzione del pubblico di adulti e bambini con canzoni, storielle e filastrocche

Piazza Ero Gelli

Dalla 21 alle 22

Scuola Mythos Arte e Movimento

Unity in diversity

Balletto che parla, attraverso il corpo, di disuguaglianze sociali, culturali, economiche, di genere e di identità; di chi non trova spazio, di chi viene giudicato per come appare, ama, parla o prega

Coreografia di Benedetta Bolaffi, Edoardo Frau e Gabry Gabbriellini

Dalle 22.15 alle 23.30

Danze popolari dal mondo

Tra pizziche, tarantelle, mazurke, danze balcaniche, mediorientali e altro, un piccolo contributo per abbattere i muri che separano le culture e le persone

Animazione a cura di Anna Maria Viscione

Piazza Castello

Dalle 19.30 alle 20.30

Concerto della Banda Città di Livorno

Dalle 21.15 alle 22.45 Sfiorarsi: toccarsi è complicato

Compagnia Mayor Von Frinzius

Toccarsi implica mettere a nudo il proprio disagio, la propria repulsione…e allora è importante sfiorarsi, perché nello sfiorarsi ognuno può mantenere sé stesso e tentare l’incontro con l’altro. Nello sfiorarsi c’è una delicatezza che ormai abbiamo perso (Lamberto Giannini)

Via dei Bagni (parcheggio di fronte alla farmacia)

Dalle 21 alle 23.30 Torneo di burraco

Istituto san Giuseppe – via del Littorale, 28

Dalle 19 alle 21.30 Mostra fotografica di Stefano Gelli, fotografo paesaggista

