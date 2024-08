Torna da sabato 7 a domenica 15 settembre 2024 alla sua quinta edizione Con-Fusione, festival di teatro per le nuove generazioni ideato e diretto da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza di Orto degli Ananassi, collettivo artistico che ha sede al Teatro della Brigata, che per nove giorni invaderà Livorno e la sua comunità con ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale in tanti spazi disseminati per la città dal Museo Fattori, al Museo della Città, il ridotto del Teatro Goldoni, fino al parco di Villa Fabbricotti e grazie a Costellazione, coordinamento della scena livornese, teatri e presidi artistici della città.





Il festival coinvolgerà tanti spazi cittadini non soltanto prettamente teatrali in diversi quartieri di Livorno (La Goldonetta, il Centro Artistico Il Grattacielo, Scuole Benci, Teatro Vertigo, Nuovo Teatro delle Commedie, Atelier delle Arti, Museo della Città e Villa Fabbricotti) con un ricco cartellone di spettacoli che spaziano dal circo contemporaneo al teatro di figura, dalla danza alla narrazione e laboratori pensati per le nuove generazioni e adatti fin dalla primissima infanzia (8 – 12 mesi).





Tra gli ospiti internazionali Teatro Paraiso (Spagna) e Lutkovno Gledalisce Ljubljana (Slovenia) ospitati nell’ambito dell’importante progetto europeo Sense (of) Sharing, nato con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra diverse tradizioni teatrali europee, e ancora Sacchi di Sabbia con Marmocchio, una specie di pinocchio di marmo, Emanuela Dall’Aglio con il suo delicato e immaginifico universo, due lavori di Orto degli Ananassi di cui uno in apertura di festival in prima nazionale, per chiudere con uno “scontro all’ultima piuma” con la Compagnia Melarancio, una battaglia con sofficissimi cuscini nella Villa Fabbricotti.

Torna Con-Fusione Festival, il teatro per le nuove generazione

Il programma nel dettaglio

Il festival si aprirà sabato 7 Settembre ore 21 al Centro Artistico Il Grattacielo con la nuova produzione dell’Orto degli Ananassi: WRoONG! (spettacolo consigliato dai 5 anni), storia appassionante di due bizzarri scienziati e della ricerca ossessiva di cosa è sbagliato, per parlare con un linguaggio semplice e intelligente, di come riconoscere il proprio talento, di autoaffermazione e di come sconfiggere insieme i propri limiti e le proprie paure.

Sempre al Centro Artistico Il Grattacielo domenica 8 Settembre alle ore 18 debutta Teatro Paraìso con lo spettacolo Entrecajas – vincitore del Premio FETEN 2024 per il miglior spettacolo di clown. La storica compagnia spagnola racconta, con lo stile ironico e intelligente che la contraddistingue da sempre, di due amici, Bartolomeus e Comino che vivono felici fino al giorno in cui compare un terzo personaggio che metterà alla prova il loro rapporto.

A seguire alle ore 21 in Goldonetta da non perdere Lutkovno Gledalisce Ljubljana del Ljubljana Puppet Theatre, principale teatro di marionette sloveno, fondato nel 1948 e da sempre impegnato a custodire questo prestigioso patrimonio secolare, con un lavoro, in prima nazionale, Full Moon, performance musicale che ci porta nel mondo poetico dei sogni e delle allegre illusioni notturne. I sogni secondo la tradizione slovena, sono nežič, uno stato peculiare di veglia, una realtà diversa, in uno spazio diverso da quello in cui si entra per “addormentarsi”.

Lunedì 9 Settembre

alle ore 10 (e in replica alle ore 17) si terrà presso l’Istituto Comprensivo Benci-Borsi Livorno – nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture, una comunità” dalla Fondazione con i Bambini – il laboratorio “In due” ( evento gratuito), pensato per adulti e bimbi insieme per stimolare il pensiero creativo, tenuto dall’artista visuale e ricercatrice Mascia Premoli, diplomata in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera ed Educatrice socio pedagogica, specializzata in laboratori didattici secondo il metodo Bruno Munari.

Mercoledì 11 settembre

alle ore ore 10 e alle ore 11:30 e il 12 settembre alle ore 10.30 e 17.00 al Museo Fattori Fabrizio Ottone, guida turistica e storico livornese, presidente dell’Associazione Guide Labroniche, presenta Un viaggio in punta di pennello, in cui il pubblico di tutte le età potrà fare un viaggio nel tempo attraverso le sale del Museo Fattori di Villa Mimbelli. accompagnati da Gastone, un pittore livornese piombato qui dai primi del novecento: aneddoti, confidenze e segreti di pittura scaturiranno dalla memoria del vecchio pittore ad ogni quadro, nome, veduta di Livorno e non solo.

E ancora alle ore 17 e alle ore 18.30 presso Atelier delle Arti la Compagnia If Prana presenta Splash, con Silvia Bennett, Anna Solinas, Igor Vazzaz (durata 25 minuti, età consigliata 8/12 mesi), uno spettacolo interattivo per piccolissimi dove musica e danza lavorano insieme per trasportare il pubblico in un viaggio stimolante, creativo, sempre diverso.

12 settembre

alle ore 18.15 l’incontro Philosophy for Children, a cura di Alessia Cavalieri, Antonella Paoletti e i rappresentanti di Orto degli Ananassi e della Cooperativa LINC, un seminario di approfondimento sulle pratiche filosofiche e la relazione con il teatro come strumento per il benessere e la crescita individuale e rivolto a tutta la comunità sul tema Arte e Salute. Un’occasione in cui insegnanti, educatori, operatori del terzo settore e cittadini, potranno confrontarsi ed esplorare come il mezzo artistico possa divenire strumento utile all’apprendimento.

ore 21 presso il Teatro Vertigo nello storico quartiere Venezia di Livorno, con Marmocchio, una specie di Pinocchio di marmo, spettacolo selezione Pass Costellazione ( a partire dai 7 anni ) della pluripremiata compagnia toscana Sacchi di Sabbia, per raccontare con la genialità e ironia che contraddistingue la compagnia, la storia di un bimbetto duro e cattivo, come più non si potrebbe, realizzato da un cavatore per ruzzo con un bel pezzo di calacatta.

venerdì 13 settembre

alle ore 17, 18, e ore 19 e sabato 14 settembre ore 10:30, 11.30, 17 e 18 nella suggestiva Sala del Grande Rettile del Museo della Città, polo culturale nel quartiere della Venezia Nuova, il delicatissimo lavoro Once upon a time ( consigliato dai 4 anni), della geniale e raffinata Emanuela Dall’Aglio, già Premio Ubu per i migliori costumi con lo spettacolo Naturae, realizzato nel Carcere di Volterra dalle Compagnia della Fortezza. In questo lavoro protagonista è una scienziata che gira il mondo, illustrando uno per uno i reperti che trova e custodisce in questo insolito museo che si arricchisce ad ogni tappa, per averne memoria reale quando le fiabe saranno narrate.

Alle ore 21 al Teatro NTC/Sala degli Asili Notturni da non perdere Bang bang! (dagli 8 anni) delle giovani e determinate The Clown Angels, in cui tre detective clown – Silvia Borello, Giorgia Dell’Uomo e Giulia Rabozzi – si mettono a investigare su un caso misterioso ma. ovviamente, nulla andrà come dovrebbe. Uno spettacolo che mette al centro la figura del clown inteso come portatore di una rivoluzione umana profonda.

sabato 14

Altra novità sarà la prima edizione del Premio all’Eccellenza artistica intitolato alla memoria della livornese Maila Baldacci. Un riconoscimento che intende celebrare una delle personalità più vibranti del teatro per le nuove generazioni e onorare il suo impegno verso un futuro imprenditoriale femminile, istituito grazie al sostegno dell’agenzia BASE Spedizioni S.p.A., di cui Maila Baldacci fu l’anima. Il riconoscimento sarà consegnato sabato 14 settembre alle ore 20.30 presso il Teatro Vertigo ad un artista che si è distinto con il suo lavoro nella pratica artistica.

Seguirà al Teatro Vertigo Orto Degli Ananassi con Tuono il mio vicino gigante (per tutti ), secondo spettacolo del Pass Costellazione dal racconto del pluripremiato scrittore svedese Ulf Stark, specializzato nella letteratura per l’infanzia – regia e interpretazione di Andrea Gambuzza, musiche composte ed eseguite dal vivo da Giacomo Riggi. Lo spettacolo vincitore del Premio Sant’Elpidio 2024 racconta del Signor Tunesson, detto Tuono, che sembra proprio fatto apposta per spaventare tutti: enorme, sempre arrabbiato, con la camicia a fiori color sangue sul punto di scoppiare. Ma chi non vorrebbe un gigante come vicino?

Domenica 15 settembre

alle ore 18.30 il festival si chiude nel meraviglioso parco di Villa Fabbricotti, sede della Biblioteca Labronica, con l’unica battaglia che ci piace davvero, la scatenatissima ma inoffensiva Battaglia dei cuscini (evento gratuito, durata circa 80 minuti. Per tutti) della storica Compagnia Melarancio, specializzata nel teatro ragazzi di qualità, spettacolo di piazza divertente e di grande coinvolgimento in cui centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena e musica ska il pubblico diventa protagonista.