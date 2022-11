Torna con la seconda edizione Wine Destination Italia

Home

8 Novembre 2022

Livorno 8 novembre 2022 – TORNA CON LA 2° EDIZIONE WINE DESTINATIONS ITALIA

12-13 Novembre 2022 a Livorno presso il Terminal Crociere

Wine Destinations Italia è un progetto innovativo nel panorama dell’enoturismo, che intende dar voce ad una necessità ormai dichiarata valorizzare, il legame indissolubile tra vino e territorio; una combinazione/sovrapposizione vincente che fa dell’Italia “la destinazione del vino” per eccellenza.

Le Destinazioni del Vino Italiane daranno vita ad un giro d’Italia unico, alla scoperta di territori straordinari quali ad esempio le 5 Terre, Bolgheri, Suvereto, il Chianti, Montepulciano, la Maremma, il Chianti Classico, Il Sannio, l’Irpinia, i Colli Orientali del Friuli, la Valpolicella, la Valtellina e molte altri.

LE GRANDI NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2022

Il riconoscimento alle World’s Best Vineyards Italiane

Celebriamo le cantine italiane nella Top 100 dell’enoturismo mondiale

Saranno dedicati due momenti speciali alle cantine italiane premiate nella Top 100 del concorso mondiale sull’enoturismo WBV – World’s Best Vineyards 2022 svelate ad ottobre.

Innanzitutto il Network Dinner di Venerdì 11 dedicato alle istituzioni con una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Chiara Giorleo (Referente per l’Italia del concorso) e dall’Avv. Marco Giuri (formatore ed uno dei maggiori esperti di diritto vitivinicolo ed enoturismo italiano) con la partecipazione delle Cantine premiate, del Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia Nicola d’Auria, di Assoviaggi Nazionale.

Sabato 12 alle 11:30 ci sarà la premiazione al pubblico con le Cantine Italiane presenti per ricevere il riconoscimento dalle Istituzioni.

Il ciclo di Masterclass I 4 Elementi

4 Degustazioni incredibili, 4 come i quattro elementi ai quali le abbiamo volute dedicare: Aria I vini di altura e di montagna, Acqua i vini degli abissi e del mare, Terra i vini delle terre d’Oriente, Fuoco i vini dalle terre vulcaniche. Masterclass realizzate in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Italia e la Banca del Vino.

Wine Destinations Italia, si rivolge ad un pubblico selezionato di operatori del settore, di enoturisti, di amanti della sostenibilità e della natura, di comunicatori e di operatori della stampa specializzata, che vogliono incontrare in maniera fruttuosa i produttori artefici delle esperienze e scoprire le molteplici opportunità dei territori.

L’evento sarà caratterizzato da molteplici focus con i protagonisti dell’Enoturismo Italiano come Il Movimento Turismo del Vino Italia, l’Ass. Nazionale Le Donne del Vino, l’Associazione Nazionale Città del Vino, l’Ass. Nazionale Travel Blogger, Banca del Vino, Vetrina Toscana, l’Associazione Nazionale Borghi più Belli d’Italia.

Ogni azienda presente sarà chiamata a proporre oltre ai vini, anche nuove idee relative alle attività di visita e degustazione che leghino l’azienda al territorio. I partecipanti potranno incontrare i produttori e prenotare le esperienze per viverle nei mesi successivi direttamente in azienda.

La Scuola Europea Sommelier di Livorno è il promotore e organizzatore principale della manifestazione. La Delegata Carmen Licata sostiene che sia “Un approccio nuovo per il mondo del vino che possa integrare: territorio, prodotto e turismo”; continua Simone Nannipieri Resp. dell’evento per conto della Scuola Europea Sommelier Livorno: “Continuiamo ad innovare per il futuro dell’Enoturismo coinvolgendo le cantine e tutti i protagonisti del territorio, è un percorso iniziato con la 1° Edizione e che continua la sua strada”.

Tutte le informazioni, l’elenco aggiornato dei partner e degli espositori sono reperibili sul sito web dell’evento

www.winedestinations.it | info@eurosommelierlivorno.it

WINE DESTINATIONS ITALIA PROGRAMMA MASTERCLASS

“I QUATTRO ELEMENTI”

ACQUA – I Vini degli Abissi e del Mare

I vini sommersi, come il nome stesso fa intuire, sono bottiglie che hanno passato il loro affinamento (o parte di esso) nelle profondità marine. Ogni azienda applica tale tecnica per differenti motivi. Alcune realtà immergono a grandi profondità il vino per simulare l’operazione di remuage, mentre altre, mantenendosi su profondità meno elevate, per controllare le temperature durante il processo di affinamento.

FUOCO – I Vini delle Terre Vulcaniche

In un mondo in cui è sempre più difficile distinguere un vino da un altro, i cosiddetti sentori minerali stanno assumendo sempre più un carattere identificativo per alcune produzioni.

I suoli vulcanici, nel futuro, potrebbero rappresentare per i vitivinicoltori più capaci un’incredibile opportunità a livello di immagine, costituendo una categoria quasi a parte nel mondo del vino.

In collaborazione con la Banca del Vino

ARIA – I vini d’altura

Spesso si sente parlare di viticoltura di montagna, cioè in zone difficili e ad altitudini elevate. L’Italia, grazie alla sua conformazione geografica, ospita una serie di zone dove si producono gli affascinanti vini di montagna. Si tratta di un piccolo mondo importante da conoscere per il lavoro di coraggiosi vignaioli.

In collaborazione con la Banca del Vino

TERRA – I vini delle Terre dell’Est

Alla scoperta dei vini di Cina, Giappone, Romania e Bulgaria. Terre lontane che si affacciano al mondo dell’enologia con vini intriganti e curiosi.

