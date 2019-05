Home

10 maggio 2019

Torna “Dona la Spesa, aiutiamo persone e famiglie in difficoltà”

Livorno – “Dona la spesa” è la raccolta promossa da Coop per aiutare chi si trova in difficoltà. La raccolta, prevista sabato 11 maggio, si affianca all’impegno di sempre di Coop sul versante della solidarietà unito alla lotta agli sprechi. Coinvolti 95 punti vendita di Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria e 150 associazioni di volontariato.

Il gesto di fare la spesa, scontato per i più, può esprimere un grande valore di solidarietà dando sostegno a chi si trova in condizione di necessità. È questo lo spirito della raccolta di beni di prima necessità “Dona la spesa” promossa dalle Coop di tutto il territorio nazionale sabato 11 maggio nei propri punti di vendita.

In Unicoop Tirreno l’iniziativa è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, con il sostegno dei soci volontari e dei dipendenti dei punti vendita per la parte di presidio e promozione. Quanto raccolto tra soci e clienti sarà donato a persone e famiglie in difficoltà rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

All’ingresso dei punti vendita i soci Coop volontari e quelli delle associazioni aderenti distribuiranno gli shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Lo scorso anno sono state effettuate due raccolte solidali con “Dona la spesa”: una a maggio e una ad ottobre. raccogliendo complessivamente oltre 138 tonnellate di prodotti.

La conferma ed il rafforzamento delle raccolte alimentari nazionali contemporanee in tutte le cooperative (una in primavera ed una in autunno), vanno a integrare significativamente il sostegno alle associazioni di volontariato impegnate nel contrasto alla povertà con le quali già si opera attraverso il progetto Buon Fine. “Dona la spesa”si affianca infatti all’impegno di sempre di Coop sul versante della lotta agli sprechi; il recupero delle eccedenze alimentari è destinato agli stessi organismi, associazioni e organizzazioni solidali impegnati in Dona la Spesa