Torna "Effetto Venezia", edizione n.36 "A braccia aperte". Il programma della manifestazione

6 Luglio 2021

Torna “Effetto Venezia”, edizione n.36 “A braccia aperte”. Il programma della manifestazione

Spettacoli, concerti, mostre, mercatini, incontri

Torna “Effetto Venezia”, edizione n.36 “A braccia aperte”

Livorno, 6 luglio 2021

Tornerà dal 4 all’8 agosto “Effetto Venezia”, la più nota e consolidata festa dell’estate livornese, presentata questa mattina al Cisternino, nella sede del L.E.M. Livorno Euromediterranea, soggetto organizzatore al fianco del Comune di Livorno.

Spettacoli, concerti, mostre, mercatini, incontri nel quartiere Venezia e lungo le vie d’acqua livornesi, sino a toccare le due Fortezze, il Silos, Piazza della Repubblica e Piazza Garibaldi.

“A braccia aperte” è il titolo della 36 edizione della kermesse, scelto e voluto come rappresentazione simbolica di ciò che sono stati i nostri abbracci a distanza, come è stato spiegato alla conferenza stampa, presieduta dal sindaco Luca Salvetti, alla presenza degli assessori Rocco Garufo (Turismo e Commercio) e Simone Lenzi (Cultura) con la direttrice artistica Francesca Ricci e il vicepresidente della fondazione L.E.M. Adriano Tramonti.

Intervenuto anche il disegnatore e fumettista Daniele Caluri, curatore dell’immagine grafica della manifestazione, che inaugura la novità di dotare ogni anno Effetto Venezia di un manifesto d’autore.

“Con Effetto Venezia si rispetta quella che è ormai una tradizione estiva – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – e nel contempo si prosegue nel programma di manifestazioni di grande successo, tese a valorizzare quartieri e luoghi cittadini (Straborgo, Garibaldissima, poi proseguiremo le iniziative all’Ippodromo), e tese anche a smuovere l’economia. Ci sembra che sia una linea apprezzata, e siamo arrivati al punto che i cittadini di altri quartieri ci stanno chiedendo quando toccherà una festa anche per loro. Effetto Venezia, che si avvale della bellissima immagine grafica, anzi, un’opera d’arte, di Daniele Caluri, vuole dare il senso del ripartire con tanti eventi da accogliere a braccia aperte, dell’abbraccio, del riavvicinarsi, dopo che per tanto tempo siamo stati a braccia conserte , chiusi, a causa della pandemia”.

“Quando abbiamo parlato per la prima volta del tema di quest’anno – ha ricordato la direttrice di Effetto Venezia Francesca Ricci – il Sindaco è partito dall’esigenza che fosse concentrato in un ossimoro: quello di un abbraccio a distanza. Un’immagine che esprime cura e accoglienza pur nell’impossibilità del contatto che abbiamo dovuto patire. Da qui l’idea che il titolo potesse essere A braccia aperte, perché adeguato a raccontare anche la disponibilità di Effetto Venezia ad abbracciare nuovamente quasi tutta la rete artistica, culturale e sociale della città pur nella riapertura ad artisti non livornesi. Quest’anno – ha sottolineato la direttrice -gli eventi di Effetto Venezia saranno più di ottanta, centinaia gli artisti coinvolti nelle piazze, dentro ai musei, nelle vie d’acqua della Venezia, nelle chiese e all’interno degli antichi palazzi che ne fanno la storia. Ogni spazio sarà trasformato in un luogo di ascolto, di condivisione, di scambio”.

“Quando mi fu espressa l’idea di un manifesto d’autore per ogni anno e mi propose di lavorare a quello di Effetto Venezia 2021 – ha raccontato il disegnatore e fumettista livornese Daniele Caluri -accettai con piacere, ma senza rifletterci troppo. Solo dopo mi vennero in mente le parole di Mario Monicelli su chi si lamenta sempre senza agire mai. Ecco, da quel momento ho sentito il bisogno di mettermi a servizio della mia città con l’obiettivo di partecipare alla sua ripartenza. Di qui l’immagine: un intero quartiere che accoglie e abbraccia e dietro il quale la festa è già in corso”.

Per tutte le informazioni e per le iniziative su prenotazione: https://www.livorno-effettovenezia.it/

A seguire il programma della manifestazione.

EFFETTO VENEZIA 2021: IL PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

Serata di premiazione per le associazioni di volontariato della Protezione Civile

A seguire

FAYA + ẸWA in concerto

PIAZZA GARIBALDI

19:00

Plaza Popolar – Mezclar22

LOCUSTA BEAT IMPROJECT

Progetto di improvvisazione musicale

21:00

Teatro e carcere

IL DON CHISCIOTTE INNAMORATO

A cura di Arci Livorno

In collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno,

Regione Toscana e Atelier delle arti

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospite

RED CANZIAN, musicista

22:30

RED CANZIAN

In musica e parole

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

Massimiliano Ibba / Marco Filippi

PENTIMENTUM

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

RUBRICA STAGE ON STAGE – BIGWAVE STUDIO / ISTITUTO MUSICALE DEL CORONA

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Teatro Agricolo

LA FIABA DEL PICCOLO DEDO

PIAZZETTA DEL PESCATORE

21:30

CelloPlay Quartet

BAROCKO

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

TANTE CARE COSE. GLI OGGETTI CHE CI HANNO CAMBIATO LA VITA

di Chiara Alessi

Presenta Simone Lenzi, Assessore alla Cultura

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTI MAGICHE

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

21:00

La Nave Europa presenta

M/T MOBY PRINCE 3.0

CHIESA DI SAN FERDINANDO

20:00

Coro R. Del Corona

DA PACEM DOMINE

CHIESA DI SANTA CATERINA

19:00 e 24:00

Dimitri Grechi Espinoza

OREB

Concerto per sax

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA GANUCCI

A cura di Uovo alla Pop

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

18:30

Talks per Effetto Venezia

LIVORNO PISA NO GHETTO

Intervengono Fabrizio Franceschini, Simone Lenzi, Gadi Polacco, Ariela Cassuto e Alessandra Veronese

Prenotazione obbligatoria

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

19:30

Salotto culinario

STOCCAFISSO IL RE…MEGLIO IL BACCALÀ ALLA LIVORNESE

Presentano “Il Bocca” Live e Ariela Cassuto

Prenotazione obbligatoria

TEATRO VERTIGO

22:00

Compagnia Vertigo

QUASI UGUALE SHOW

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/O ZAKI

19:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANAI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto – 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

QUARTIERE VENEZIA

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

GIOVEDI’ 5 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

MELANCHOLIA in concerto

PIAZZA GARIBALDI

19:30

Baracchina coop. CesDI

Presentazione libro

ABBECEDARIO DELLA MIA TRIBÙ

di Arianna Obinu, Ed. Erasmo

21:00

Teatro e carcere

ULISSE NERO

A cura di Teatro Popolare d’arte

In collaborazione con la Casa di reclusione dell’Isola di Gorgona

e Regione Toscana

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospiti

VALERIA ARETUSI, architetta

ENRICA MANNARI, artista e content creator

DARYA MAJIDI, imprenditrice

22:30

MARIA CASSI in

Mammamia!

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

Centro artistico il Grattacielo

STASERA TOCCA A ME

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

CHORUS ACCADEMIA MUSICALE / POLO ARTISTICO VINILE

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Orto degli Ananassi

ALEA IACTA EST

PIAZZETTA DEL PESCATORE –

21:30

Compagnia Ribolle – Circo Ribolle

CI VUOLE UN FIORE

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

L’ORNAMENTALE TRA ARTE E DECORAZIONE

Di Massimo Carboni, filosofo

presenta Pier Giorgio Curti, psicoanalista

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTI MAGICHE

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

21:00

TUTTINMUSICA presenta

THE NEW CHOIR & TORNADO BAND

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30-12:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA GANUCCI

A cura di Uovo alla Pop

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

19:00

Livorno Pisa No Ghetto – Talks per Effetto Venezia

LA TOSCANA EBRAICA COME CIRCUITO TURISTICO ESPERIENZIALE

Conduce Pierino Marconcini

Prenotazione obbligatoria

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

20:00

Salotto culinario

COOKING CLASS DELLO CHEF SIMONE BOCCA DETTO IL “PE”

con Vittorio Bendaud

Triglie e Pesce alla mosaica

Prenotazione obbligatoria

TEATRO VERTIGO

19:00

Presentazione libro di Anna Maria Vannini

LIVORNO TEATRO DEI TEATRI

PRATO DEL MUSEO DELLA CITTA’

22:00

Atelier delle arti

A BRACCIA APERTE

Azione coreografica

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/O ZAKI

19:00 – 24:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANAI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto – 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

QUARTIERE VENEZIA

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

FORTEZZA VECCHIA

21:00

Palcobaleno

Corale Guido Monaco

UNO & CENTO

Omaggio a Ennio Morricone e Astor Piazzolla

VENERDI’ 6 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

IRENE GRANDI in

Io in blues

PIAZZA GARIBALDI

19:30

Arci Ragazzi

CACCIA AL TESORO STORICA

Tra il Pontino e la Venezia

21:00

Mayor Von Frinzius

DOWN PER UN GIORNO

Prove aperte

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospiti

MASSIMO GATTABRUSI, hair style design

I LICAONI (ALESSANDRO IZZO E FRANCESCA DETTI), filmakers

22:30

Best Sound presenta

DRUSILLA FOER in

Eleganzissima

il recital

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

Aldo Galeazzi / Mirko Sarti

SCRITTI CORSARI

Lettura scenica

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

RUBRICA THE CBGB TALKS – Musiche Metropolitane / ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCERTARTI

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini – INTI

LA GRANDE FORESTA

PIAZZETTA DEL PESCATORE

21:30

LOLA & THE WORKAHOLICS + I DENTI DI CANE

Concerto

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

53 POESIE DI PIERO CIAMPI

Riedizione Lamantica Cultura a cura di Enrico De Angelis

Presentano Marco Lenzi e Ugo Marcheselli

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTI MAGICHE

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

21:00

THE JOYFUL GOSPEL ENSEMBLE

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra Fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA GANUCCI

A cura di Uovo alla Pop

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

11:00

Livorno Pisa No Ghetto – Talks per Effetto Venezia

IL CONCETTO DELLE FESTE E LO SHABBAT,

Intervengono Gadi Polacco e Vittorio Bendaud

Prenotazione obbligatoria

12:00

Salotto culinario

ANDIAMO A FAR SCIABÀ: KABBALAT SHABBAT, ASPETTANDO IL SABATO

Parliamo di musica ebraica con Enrico Fink per Kabbalat Shabbat

Prenotazione obbligatoria

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

TEATRO VERTIGO

22:00

Compagnia Vertigo

VERTIGANZA A BRACCIA APERTE

PRATO DEL MUSEO DELLA CITTA’

22:00

Atelier delle arti

A BRACCIA APERTE

Azione coreografica

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/o ZAKI

19:00 – 24:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANAI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto – 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

QUARTIERE VENEZIA

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

VECCHI MESTIERI ARTIGIANI, documentario

FORTEZZA VECCHIA

21:00 – Palcobaleno

New Project Dance e Danza & Danza

MOSAICO DI EMOZIONI

SABATO 7 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

MARGHERITA VICARIO

Bingo tour

PIAZZA GARIBALDI

21:00

Plaza Popolar – Mezclar22

LA MAISON LIVE

Musica trap

Con il sostegno dell’assessorato alle politiche sociali

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospiti

FRANCESCO NICCOLINI, drammaturgo e scrittore

EMANUELE GAMBA, regista e direttore artistico Fondazione Goldoni

22:30

Mismaonda Creazioni Live

ASCANIO CELESTINI in

Barzellette

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

Compagnia A.D.D.A.

PUP*

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

RUBRICA STAGE ON STAGE (BIGWAVE STUDIO)

PERCORSI MUSICALI

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Stefano Brondi – Your Voice, Your Choice

DISNEY CELEBRATION

PIAZZETTA DEL PESCATORE

21:30

Marina P, Falca e Milioni

INSTANT SONGS

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

IL CACCIUCCO di Paolo Ciolli

Presenta Giorgio Dracopulos, critico gastronomico internazionale

Con la partecipazione di Rocco Garufo, assessore al Turismo e Commercio

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTI MAGICHE

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

21:00

CORO SPRING TIME & MONDAY GIRLS

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA GANUCCI

A cura di Uovo alla Pop

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

22:00

Livorno Pisa No Ghetto – Talks per Effetto Venezia

LA CUCINA LIVORNESE, LA KASHERUT E IL BAGITTO

Intervengono Fabrizio Franceschini, Gadi Polacco, Vittorio Bendaud e Alessandra Veronese

Prenotazione obbligatoria

22:00

Salotto culinario

WINE TASTING, IL VINO “CASHER” (KOSHER)

Presenta Pierino Marconcini, sommelier

Prenotazione obbligatoria

LE VIE D’ACQUA

20:00

SFILATA DI DRAGON BOAT

Con Katerina Kotsou – soprano

In collaborazione con Mascagni festival, Palio Marinaro, Canoa Club Livorno, Bimbe in rosa

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/o ZAKI

19:00 – 24:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANAI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto– 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

QUARTIERE VENEZIA

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

DOMENICA 8 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

GINEVRA DI MARCO in

Donna Ginevra e le Stazioni Lunari

PIAZZA GARIBALDI

21:00

Plaza Popolar – Mezclar22

BARRE A 360°

Open Mic di apertura, live e Dj set finale

Con il sostegno dell’assessorato alle politiche sociali

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospite

FRANCESCO BRUNI, sceneggiatore e regista

VALERIO APREA, attore

22:30

VALERIO APREA legge

Gola e altri pezzi brevi

di Mattia Torre

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

LARA GALLO in

DoNnA

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

RUBRICA THE CBGB TALKS – Musiche Metropolitane / ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ENSEMBLE BACCHELLI

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Compagnia Ventriglia Garbuggino

IL PRINCIPE FELICE

PIAZZETTA DEL PESCATORE

20:00

LIVORNO PISA NO GHETTO

MA NISHTANÀ? PERCHÈ QUESTA MUSICA È DIVERSA

Enrico Finkc – voce, flauto

Mauro Grossi – pianoforte

Matteo Scarpettini – percussioni

21:30

Mowan Teatro

ÉTUDES POUR LA BONNE HEURE, POUR DISPARAITRE

Performance/concerto

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

BIANCO, È IL COLORE DEL DANNO di Francesca Mannocchi

Presenta Eva Giovannini, giornalista

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTI MAGICHE

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

19:00

Avis Zonale di Livorno

FESTA DEL DONATORE 2021 – IL PLASMA COME CURA

CHIESA DI SANTA CATERINA

19:00 e 24:00

Dimitri Grechi Espinoza

OREB

Concerto per sax

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA GANUCCI

A cura di Uovo alla Pop

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

19:00

Livorno Pisa No Ghetto – Talks per Effetto Venezia

L’ARTE EBRAICA IN TOSCANA,

Intervengono Dora Liscia Bemporad e Ariela Cassuto

Prenotazione obbligatoria

21:30

Salotto culinario

IL CUSCUSSÙ, a cura dello chef Simone Bocca e Libera Capezzone

UN RACCONTO SI TRASFORMA IN CENA, a cura di Ariela Cassuto

Prenotazione obbligatoria

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/o ZAKI

19:00 – 24:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANAI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto– 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

QUARTIERE VENEZIA

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

SPECCHIO D’ACQUA – SCALI DELLE CANTINE

24:00

Cerimonia di chiusura della manifestazione

LANTERNE D’ACQUA

Centinaia di lanterne luminose in acqua per salutare l’edizione 2021.

