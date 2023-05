Home

Torna Etrusca Wawe & Awards, tre giorni intensi di musica. Il programma

25 Maggio 2023

Torna Etrusca Wawe & Awards, tre giorni intensi di musica. Il programma

Castagneto Carducci (Livorno) 25 maggio 2023

Come ogni anno torna puntuale l’appuntamento dell’ETRUSCA WAWE & AWARDS 2023 “.

Tre giorni intensi SABATO 27 e DOMENICA 28 MAGGIO nel bellissimo teatro Roma di Castagneto Carducci con l’anteprima di VENERDI 26 MAGGIO presso una location suggestiva, l’OASY WWF PADULE ORTI – BOTTAGONE a Piombino in un vero e proprio happening nella riserva naturalistica con tanto di guida per vedere le nidificazioni dei moltissimi animali presenti tra i quali il bellissimo fenicottero rosa e mangiando i prodotti tipici toscani , sarà presentato l’evento che ogni anno tende ad attirare l’attenzione in questo territorio unico per i suoi colori e profumi. Come sempre un ringraziamento doveroso alla Regione Toscana alla Provincia di Livorno e il Comune di Castagneto Carducci. Fotografo ufficiale dell’evento lo Studio di VADACCA ANDREA.

Presenta la bravissima MARIA ELENA ULIVI coadiuvata dall’ affascinante ELISA FAGIOLI.

SABATO 27 MAGGIO con inizio alle ore 19.30 si esibiranno i ragazzi chitarristi della scuola JOHNNYGUITAR SCHOOL che, come tutti gli artisti che interverranno, faranno un omaggio ai favolosi BEATLES suonando i successi del quartetto di Liverpool.

Seguiranno THE BLATTE una tribute band dei Beatles provenienti da Parma a riprova che questo appuntamento che si protrae da otto anni ormai prevede la partecipazione di artisti provenienti da ogni parte dello stivale. Così come subito dopo i MOLL FLANDERS band capitanata da ELLIS RED in arte, MANUELA ABATE nella vita talentuosa cantante di Genova e del suo esperto e talentuoso chitarrista ALESSANDRO DE FUSCO che proporranno alcuni brani rock anni ‘70 e faranno da introduzione dal cantautore emiliano GRAZIANO ROMANI con i quali divideranno anche in tre canzoni il palco.

GRAZIANO ROMANI cantautore fondatore dei Rocking Chairs band rock anni ’80 molto attivo con tantissimi album pubblicati con la usa voce inconfondibile vincitore del Premio Ciampi e voce musicale per l’editore Bonelli Sergio padre dei mitici Tex e Zagor (sua la bellissima ballata Darkwood).

Da una conferma come ROMANI al futuro ossia i SLEM BOYZ ragazzi bravissimi dell’età di nove anni che rispondono al nome di LEONARDO PACI alla chitarra, ETHAN SKIDMORE bravissimo batterista, STEFANO GIORGI tastiere, ZENO LASCIALFARI al basso, e MATTEO FRIZZI voce.

Tempo di cantare che il palco si tramuta in esibizione di DANZA con le fantastiche allieve ASD DANZA DONORATICO che con la loro esibizione faranno passare l’arte dalla voce al movimento per opera dei suoi insegnanti infaticabili che rispondono al nome di ALICE MARCHETTI – GIORGIA DI MARCO – ROSITA MORELLI.

Spazio poi al comico livornese CONSALVO NOBERINI che farà da apripista alla bravissima

cantante livornese LETIZIA SANTUCCI che per il secondo anno si presenta al teatro Roma.

Subito dopo il cantautore livornese che nel 1983 partecipò anche al festival di Sanremo ALESSIO COLOMBINI con un omaggio agli scarafaggi inglesi.

Se si parla di Beatles non possiamo rammentare il capo fans italiano dei Fab Four da Brescia, infatti, interverrà ROLANDO GIAMBELLI Presidente dell’Associazione Beatlesiani di Brescia e responsabile del Beatles Museum sempre presente a Brescia.

Oltre che organizzatore e ambasciatore dell “All you need is love “Giambelli è stato anche un cantante negli anni ‘60 proprio pubblicando dei vinili con le cover in italiano del celebre quartetto inglese.

Si esibiranno prima proprio con un omaggio ai Beatles e dopo con coreografia particolari anche la scuola di danza orientale “SINFONIKA “di Grosseto capitanata da ISABELLA MAIONE “ISA SAMAR “e le ballerine IRENE ZAULI e MARIA FALCIANI. Nel progetto SINFONIKA ogni allieva danzatrice è libera di apportare il proprio contributo creativo. SAMAR la ritiene una forma d’arte viva senza confini, adatta a tutte le donne ed in continua evoluzione, portatore di bellezza, di benessere e di armonia al femminile.

SABATO 27 MAGGIO, comunque, non è solo la serata della musica ma sarà la volta delle premiazioni. Come da tradizione, infatti, è l’occasione per consegnare il premio “Castagneto C.ci Awards “, raffigurante la Torre di Donoratico ed il Castello di Castagneto C.ci simboli di questo Comune, consegnato a coloro che si sono distinti in vari campi portando alto il nome di questo territorio etrusco.

Un ringraziamento speciale va al pittore FABRIZIO FILIPPI che per l’occasione ha donato due suoi bellissimi dipinti ai Sindaci di Castagneto Carducci e di Livorno, alla Sig.ra SBRULLI DANIELA preziosa collaboratrice sempre disponibile pronta e competente per conto della PROLOCO di MARINA DONORATICO.

DOMENICA 28 MAGGIO con inizio alle 14.15 invece esibizione riservate alle corali e scuole di danza e precisamente:

CORALE DI VALLE DI MONTECERBOLI – ASD DANZA DIFFUSIONE POMARANCE – ASD ASTRA GINNASTICA RITMICA LIVORNO – ASD ARTEMIX CASCINA – DANZA HAPPY GYM LUCCA –

CORALE CITTA’ DI SAN VINCENZO – CORO PARTIGIANO PIETRO GORI.

Anche quest’anno gli AWARDS che saranno consegnati saranno diversi e precisamente:

PRO LOCO MARINA DONORATICO (Sig.ra DANIELA SBRULLI)

COMPAGNIA VON FRINZIUS

FONTE DI FOIANO

DOTT.SSA IRENE NICOTRA RESPONSABILE SERVIZIO SVILUPPO STRATEGICO PIANICAZIONE,

TPL, EU.P.S. ELBA PROVINCIA DI LIVORNO

RAGIONIER FERNADEZ AFRICANO PRES. ONORARIO LIVORNO CALCIO 1915

DOTT.SSA ANGELA ZINNAI DIP. SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AGROAMBIENTALI (DISAAA)

DELL’UNIVERSITA’ DI PISA

SCARPELLINI ALESSANDRA Sindaco di Castagneto C. ci

LUCA SALVETTI Sindaco di Livorno

GRAZIANO ROMANI CANTAUTORE ITALIANO

OASY WWF DI BOLGHERI

STEFANO SANTAMAURO COMICO E ORGANIZZATORE ANTANI FESTIVAL DELL’UMORISMO

LIVORNO

ROLANDO GIAMBELLI PRESIDENTE BEATLESIANI D’ITALIA ASSOCIATI

CROCE ROSSA DONORATICO

LO SPERONE MANEGGIO

CICLOSPORT DONORATICO

ALESSANDRO DE FUSCO CHITARRISTA MUSICISTA

ALESSIO COLOMBINI MUSICISTA CANTANTE

