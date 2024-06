Home

Eventi

Torna Fishing Cup “Testa e Lische”, come partecipare

Eventi

27 Giugno 2024

Torna Fishing Cup “Testa e Lische”, come partecipare

Livorno, 27 giugno 2024 – Sabato 6 luglio torna al Moletto di Ardenza la terza edizione della Fishing Cup “Testa e Lische”, la gara di pesca sportiva pensata per le persone con disabilità.

L’evento, organizzato dall’Associazione Sport Insieme Livorno APS (S.I.L.) e dal Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza, è rivolto in particolare alle persone con lesioni spinali e ha l’obiettivo di puntare l’attenzione sull’accessibilità dei porti: “Il mare dovrebbe essere alla portata di tutti – scrivono gli organizzatori – ma conformazione della costa e inaccessibilità dei porti precludono a molti l’accesso. Con questa iniziativa vogliamo dare l’opportunità a molti/e ragazzi/e di avvicinarsi al mare, alla pesca sportiva e alla nautica. In questa edizione avremo più di venti partecipanti provenienti da varie province della Toscana”.

Ogni partecipante sarà ospitato a bordo di un natante con un esperto pescatore che farà da tutor per tutta la sessione di pesca. Il ritrovo è fissato per le ore 07.00 di sabato 6 luglio al Moletto di Ardenza, con partenza alle 08.00. Rientro previsto per le 12.00 e a seguire premiazioni e aperitivo/buffet.

L’evento ha il patrocinio di Comune di Livorno e Regione Toscana.

Per info e prenotazioni contattare: Stefano 335 7114831 ( Moletto di Ardenza) e Claudio 347 3515259 (Sport Insieme Livorno). In caso di maltempo la gara sarà rimandata al 13 luglio.

Gli organizzatori:

L’Associazione Sport Insieme Livorno (S.I.L.) nasce nei primi anni novanta con l’organizzazione di tornei nazionali e internazionali di tennis in carrozzina e la realizzazione di una scuola tennis stabile. Da circa dieci anni la S.I.L. ha volto lo sguardo verso il mare con “Mare Accessibile”, una serie di progetti in cui le nostre due barche accessibili consentono di vivere il mare in piena autonomia e sicurezza. Attività come pesca sportiva dalla barca, corsi di vela, sup, snorkeling, sono finalmente accessibili anche a persone con gravi disabilità. Altre attività praticate dai nostri associati sono: vela e hand-bike.

Circolo della Pesca e della Nautica Ardenza ospita la manifestazione, rendendo accessibile il porticciolo. Ringraziamenti particolari a tutti i soci del moletto che metteranno a disposizione le loro barche, Giorgio di Natale e Stefano Piccini per l’aiuto in fase organizzativa, ci sono inoltre: Gruppo Compagnia Portuale Livorno, Reefer s.r.l., Sintermar S.p.a., Compagnia Impresa Lavoratori Portuale, Polizia di stato sezione navale, Ortopedia Michelotti, B.Braun, Nuova Simat, Micron s.r.l., Cantiere Navale, Seajet, Caciaia.

Torna Fishing Cup “Testa e Lische”, come partecipare