24 Giugno 2024

Livorno 24 giugno 2024 – Torna Garibaldissima, il calendario degli appuntamenti

Da domani, martedì 25 giugno, Piazza Garibaldi torna ad animarsi con 15 date

spalmate su cinque settimane d’estate per la quarta edizione di

Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret di Fondazione Lem

per il Comune di Livorno e la direzione artistica di Claudio Marmugi.

La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare,

uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e

la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi

di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi,

colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza

effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la

magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta

col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Si parte domani, martedì 25 giugno, e si va avanti fino a giovedì 25 luglio.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì per cinque settimane consecutive

riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero

e gratuito in piazza Garibaldi.

Martedì 25 GIUGNO

Cabaret

STEFANO SANTOMAURO in

SANTOMAURO SUBITO!

È un monologo divertentissimo di e con Stefano Santomauro che riesce a

mettere in risalto tutto il potenziale comico-surreale del cabarettista

livornese noto per i suoi successi nazionali come “LIKE”, “HAPPY DAYS” e il

nuovissimo GOD SAVE THE SEX. Santomauro è il vincitore dello Zelig Open Mic

2024 del centro Italia. A settembre uscirà il film “The Return” con Ralph

Fiennes e Juliette Binoche di cui Santomauro è uno degli interpreti.

Mercoledì 26 GIUGNO

Musica

VALERIA IAQUINTO & RAFFAELLO ZANIERI

Valeria Iaquinto

Dal 2015: Direttrice Artistica di “Cambiamo Musica! Insieme contro la

violenza sulle donne” , in collaborazione con il Comune di Pisa, il Teatro

Verdi di Pisa, il Comune, l’Università ed il Teatro Duse di Bologna; In

programmazione il prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la

Violenza sulle donne, presso il Teatro Goldoni Livorno; Direttrice Artistica

di “Marenia’s got Talent” sul litorale pisano; Collaboratrice di Eliopoli

Summer (Pi); Direttrice artistica di “La musica libera, festa della musica”

(Mentana, Roma) ; Assistente di produzione per lo spettacolo “Le difettose”

per la regia di Serena Senigallia, assistente personale di Emanuela Grimalda

nello spettacolo teatrale “Le difettose” , nella serie TV “Un medico in

famiglia” e nel film “Assolo” , per la regia di Laura Morante; Dal 2006:

Personal Manager di Marco Martinelli (cantante, conduttore Rai, influencer

sezione chimica/scienze); Dal 2005: Assistente personale e collaboratrice di

artisti noti tra cui Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Mango, Platinette,

L’aura, Rossana Casale, Gatto Panceri, Mario Venuti, Antonino, Paola

Minaccioni, Garrison, Vladimir Luxuria, Emanuela Grimalda, Paolo Vallesi,

Mariella Nava, Michele Zarrillo e molti altri; Dal 2001: Organizzatrice e

Direttrice Artistica del Festival della Canzone d’Autore “DisCanto” (Pisa),

dell’associazione musicale “Il Pentagramma” di Pisa e delle attività di

“Agrifiera” di San Giuliano Terme (PI); Consulente artistico gestionale e

musicale per una serie di strutture e brand nazionali: Location, Resort,

Catering; Spettacolo, teatro e televisione Dal 2023: General Coordinator

“Bailo Bailo Song” , unico progetto ufficiale su Raffaella Carrà, prodotto

Valeria Arzenton, con la partecipazione di Sergio Japino, Madrid. Dal 2019:

Giudice fin dalla prima edizione di “All Together Now” , programma tv con

Michelle Hunziker e J-Ax in prima serata su Canale 5; 2012: partecipazione

nel cast di “Un medico in famiglia 8 ” , regia di Elisabetta Marchetti;

2010-2012: partecipazione con il gruppo “Le Pagnottelle” al programma TV

“Pasta, Love e Fantasia” di Marisa Laurito, “X-factor” , “Domenica In” ,

“Serata d’Onore” e molti altri; 2007-2012: Cantante solista in “Show! Tutti

insieme abbondantemente” , spettacolo teatrale di e con Marisa Laurito in

tour nazionale, per la regia di Manuela Metri con orchestra di Renzo Arbore;

2004: Cantante solista per “Dos Dos” , duo di ballerine cubane e gruppo

spalla di Caparezza, Sean Paul ed altri noti artisti; Dal 1995: Vocalist,

turnista, cantante solista e corista in programmi TV regionali e nazionali;

piano bar in diversi locali toscani, cantante solista e corista in varie

band e formazioni di diverso genere musicale. Direttore artistico,

Consulente musicale, Project & Event manager, Vocal coach, con esperienza

ventennale.

Raffaello Zanieri, artista apparso in vari programmi, tra i quali ricordiamo

Unimattina, Momenti di gloria, Beato tra le donne, Stasera mi butto e Buona

Domenica. In passato è stato magazziniere, operario a vent’anni in due

aziende, a Sesto e Calenzano, poi dal 1993 cominciòp a fare l’animatore e il

cantante nei villaggi turistici “imprenditore di sé stesso”.

Di sicuro uno dei tronisti più talentuosi dal punto di vista artistico: come

per molti uomini di spettacolo, la carriera di Raffaello Zanieri ha inizio

nei villaggi turistici. A fronte di numerose esperienze, nell’agosto 2000 si

presenta come sosia vocale di Ligabue nel programma televisivo “Momenti di

gloria”. Arriva in finale e viene premiato con un riconoscimento

particolare.

Nel settembre 2000 la RAI lo ingaggia per il programma “UNO Mattina”, dova

affianza Paola Saluzzi nel ruolo di cantante attore. L’estate 2001 lo vede

ospite come cantautore al “Girofestival” di Terni su RAI3. Esce il suo primo

CD dal titolo “Raffaello”, contenente il brano “Non vivo più” e il nuovo

“Dedicami”, che Raffaello scrive in collaborazione con Luca Moriani. Nel

giugno 2001 conduce ben tre dei quattro programmi del gioco a quiz “Call

Game”, in onda su LA7.

Nel marzo 2002 è l’inviato in Sardegna per il programma “Coriandoli” su RAI

1. Durante l’estate 2002 presenta le selezioni di “MISS ITALIA” per la

Toscana.

Da ottobre a dicembre 2002 appare quotidianamente con le telepromozioni

Telecom durante il programma “La Vita In Diretta” su RAI 1. A novembre è

finalista del programma su RAI 1 “Si si è proprio lui” condotto da Luisa

Corna. In questa trasmissione Raffaello dimostra di essere un bravissimo

imitatore, trasformando la propria voce in quella di ben quindici cantanti.

Nel mese di marzo 2003 è uno degli attori della fiction “Carabinieri 2” su

CANALE 5, dove interpreta il ruolo del farmacista accando alla bellissima

Manuela Arcuri.

Il 17 marzo del 2008 ha partecipato al cast di “Incredibile”, il people show

condotto da Veronica Maya Su RAI UNO. Giudice di All Together Now su Canale

5. Autore e regista dello spettacolo teatrale “Mamma ho perso una taglia”.

Conduttore radiofonico Radio Blu. Conduttore da 22 anni di “Miss Italia” per

la regione Toscana

Giovedì 27 GIUGNO

Recital

LAMBERTO GIANNINI in

SEMBRAVA IL BOOM ECONOMICO – STORIA ITALIANA DEL NOVECENTO

Una serie di quadri, dove uno storico cerca di raccontare cose drammatiche

in modo comico, chiedendo continuamente se la cosa riesce a far ridere, in

modo sempre più convulso fino a perdersi

Si parlerà di vicende storiche reali romanzate, come referendum 2 giugno

1946, piano solo, strategia della tensione, maxiprocesso, Tangentopoli ecc

