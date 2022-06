Home

27 Giugno 2022

Torna Garibaldissima: Tanti i nomi dello spettacolo italiano, il programma dettagliato

Livorno 27 giugno 2022

Da martedì 28 giugno ogni martedì, mercoledì e giovedì per cinque

settimane, dalle 21.30 alle 23, torna a Livorno “GARIBALDISSIMA” Ingresso libero

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Livorno ha pensato di animare le notti di piazza Garibaldi con la rassegna di arte varia “Garibaldissima 2022”:

una “piazza dei mille spettacoli”, che per cinque settimane dal 28 giugno al 28 luglio ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 21.30 alle 23; tornerà ad accendersi ed animarsi nel segno della cultura e intrattenimento con la questione, certamente complessa, della sicurezza in città dopo il tramonto.

Coniugare opportunità di spettacolo, socialità, frequentazione e sicurezza, sono aspetti rilevanti la cui importanza, già per la passata edizione, erano stati caldeggiati a più riprese dal Questore di Livorno, il dottor Roberto Massucci: “L’idea di fondo è sempre la stessa dell’edizione 2021 – spiega il direttore artistico della rassegna Claudio Marmugi – Passare una serata in allegria in un luogo da riscoprire e valorizzare diLivorno, con uno show di qualità, a distanza ravvicinata dagli artisti, senza filtri, senza mediazioni, senza effetti scenici, con lo scopo principale di restituire una piazza alla sua città e per il gusto di stare insieme, trarisate, musica e tradizione”.

Quest’anno l’iniziativa è passata sotto l’egida della Fondazione Teatro Goldoni per la parte produttiva/organizzativa e la rassegna fa parte del cartellone generale del Comune di Livorno “L’Estate

più lunga del mondo”. Inalterata la formula di spettacolo con quindici date tra cabaret, musica, vernacolo, storia livornese, al centro del palco naturale di piazza Garibaldi (attrezzata per l’occasionecon cinquanta sedute) ad ingresso rigorosamente libero.

Tanti i nomi dello spettacolo italiano, da Graziano Salvadori allo stand-up comedian Andrea Paone,passando per il duo Jerry & Gelli (dove Gelli è il Checcacci dei Delitti del BarLume) o i “Gemelli Siamesi”di “Italia’s got talent”, senza dimenticare i livornesi (da Consalvo Noberini a Fulvio Pacitto, dal Teatro della

Brigata a Paola Pasqui). La direzione tecnica è affidata, come sempre, a Chico DeMaio, già pedina fondamentale nella prima edizione.

L’immancabile parte musicale vedrà dei ritorni (come il duo formato da Emiliano Geppetti e Carlo Bosco, due fratellini dei Gary Baldi Bros) e delle novità assolute sfilare nella piazza, come il trio formato daStefano Brondi , Francesca Celati e Giacomo Riggi o il gruppo “Acusticha” capitanato da Daniele Ficini.

· Inizio spettacoli 21.30 – Ingresso libero

Martedì 28 giugno

CLAUDIO MARMUGI “Apertura” (cabaret)

Mercoledì 29 giugno

A VEGLIA (Franco Bocci e Alessio Nencioni) (vernacolo e tradizione)

Giovedì 30 giugno

GRAZIANO SALVADORI(cabaret)

Martedì 5 luglio

MALAMENTE ACUSTICO (Bosco/Geppetti) (musica)

Mercoledì 6 luglio

CONSALVO NOBERINI (cabaret)

Giovedì 7 luglio

I GEMELLI SIAMESI (cabaret)

Martedì 12 luglio

FULVIO PACITTO (vernacolo e tradizione)

Mercoledì 13 luglio

ELISA ARCAMONE + EMMANUELE MODESTINO (musica)

Giovedì 14 luglio

JERRY & GELLI (cabaret)

Martedì 19 luglio

ANDREA PAONE (stand-up comedian)

Mercoledì 20 luglio

ANDREA GAMBUZZA/ILARIA DI LUCA (teatro)

Giovedì 21 luglio

PAOLA PASQUI (cabaret)

Martedì 26 luglio

BRONDI-CELATI-RIGGI (musica)

Mercoledì 27 luglio

ACUSTICHA (musica)

Giovedì 28 luglio

CLAUDIO MARMUGI “Chiusura” (cabaret)