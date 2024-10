Torna Harborea, la mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare. Il Programma della manifestazione

Home

4 Ottobre 2024

La XIII edizione della mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare sarà dedicata ai frutti della terra

Sarà dedicata ai frutti della terra l’edizione 2024 di Harborea, la rassegna che da 13 anni porta a Livorno le novità e le eccellenze del mercato florivaistico internazionale. Organizzata da Garden Club Livorno e Comune di Livorno; Harborea ha riscosso negli scorsi anni un successo crescente, attirando fino ad oltre 10mila visitatori, molti dei quali provenienti da fuori città.

Il titolo di quest’anno “Diversi fructi, coloriti fiori” è una citazione del Cantico delle Creature, in cui San Francesco d’Assisi celebra la bellezza e la varietà del creato: “I frutti sono i doni concreti della natura – spiega la presidente di Harborea Marcella Montano Musetti – che nutrono e sostentano. La bellezza dei fiori invece eleva lo spirito. Insieme fiori e frutti esprimono l’armonia tra il mondo materiale e quello spirituale, rendendo omaggio alla creazione come riflesso della grandezza divina”.

La manifestazione si svolgerà, come di consueto, nel parco di Villa Mimbelli, sede del Museo civico “G. Fattori”, che per l’occasione sarà aperto in orario continuato dalle 10 alle 19. Presentando il biglietto di entrata ad Harborea, inoltre, si avrà diritto a una riduzione sul biglietto di ingresso al Museo Fattori e Museo della Città.

Il programma della rassegna, come sempre ricco di eventi ed ospiti è stato presentato alla stampa venerdì 4 ottobre alle ore 12.00 nella Sala degli specchi di Villa Mimbelli alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti; dell’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Livorno Rocco Garufo; della presidente di Harborea e del Garden Club Livorno Marcella Montano Musetti; la vicepresidente e curatrice scientifica di Harborea Paola Spinelli Campora, la vicepresidente del Garden Club Stefania D’Alesio.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta:

“ I 13 anni di questa manifestazione hanno significato, da una parte raggiungere un rango di prestigio visto l’elevato numero di visitatori, e dall’altro hanno permesso di prendere decisioni, poi risultate vincenti, che sono diventate patrimonio della manifestazione, come; la selezione degli espositori, il caffè letterario, il laboratorio con i bambini.

La capacità di fare scelte nuove, come il tema di quest’anno dedicato ai frutti; dà la possibilità agli organizzatori di sperimentare nuovi eventi e appuntamenti a tema. Auguro alle organizzatrici un in bocca al lupo per l’edizione 2025 di Harborea”.

La curatrice Paola Spinelli commenta:

“Ringraziamo il Comune di Livorno che, oltre alla consueta disponibilità degli Uffici coinvolti e l’uso del Parco, quest’anno ci ha concesso anche un contributo di tipo economico.

Si tratta di un piccolo sostegno, ma che ci ha fatto molto piacere. E’ un segno di riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dall’organizzazione e da tutti i soci del Garden Club che, lo ricordo, danno il loro aiuto in maniera volontaria. Ringraziamo anche l’ASA, che ci ha concesso una sponsorizzazione e regalerà 200 borracce ai bambini che parteciperanno ai laboratori.

Ringraziamo inoltre gli altri sponsor della manifestazione: D’Alesio, Del Corona e Scardigli, Fondazione Maurizio Caponi, Neri, Telegranducato”.

Quest’anno la rassegna aprirà i battenti già alle 11.00 di venerdì 11 ottobre e chiuderà domenica 13 alle 19.30. Nel primo pomeriggio del venerdì, alle 14.45, ci sarà la tradizionale premiazione degli espositori con la partecipazione della giuria e del sindaco Luca Salvetti.

GLI ESPOSITORI

Il tema scelto per l’edizione 2024 sono i frutti della Terra; il giardino come elemento non solo di bellezza, ma anche di sostenibilità e di benessere.

Per tutta la durata della manifestazione ci sarà un’esposizione di frutti della Terra. Nel corso degli incontri al Caffè letterario si parlerà dell’interazione tra la terra e l’uomo e della gioia che deriva dal coltivare e consumare i prodotti dei propri giardini o terrazzi.

L’accento su questo tema ha portato anche a piccoli cambiamenti nella scelta degli stand. Sul totale di circa 90 espositori, 15 saranno presenti per la prima volta ad Harborea, tra cui anche alcuni livornesi e toscani.

Ci saranno più alberi da frutto, olivi, agrumi, frutti rossi, piante alimurgiche, collezioni di piante aromatiche e alimenti derivati dalle piante come; spezie, olio, farine di grani antichi, riso, cioccolato, birra e liquirizia.

Tra le novità anche un espositore di flora australiana e sudafricana, una tipologia di vegetazione che si sviluppa in condizioni climatiche molto simili alle nostre e può ben adattarsi ai giardini mediterranei.

Non mancheranno arredi e complementi da giardino, attrezzature per la manutenzione e concimi biologici, libri tematici e depuratori per l’acqua, tessuti bio stampati a foglie e fiori e qualche anticipo sul Natale, ma la maggior parte degli espositori sarà comunque legata alle piante, quindi ampio spazio alle rose, alle ortensie, le camelie e le azalee, i rampicanti, glim hybiscus e i melograni, le salvie da fiore, iris, tutte le erbacee perenni e i ciclamini che insieme alla flora esotica rappresentano un considerevole gruppo di specie adatte alla coltivazione nei nostri territori perché la manifestazione vuole mantenere un carattere principalmente scientifico, di divulgazione e conoscenza del mondo vegetale.

CAFFÈ LETTERARIO

Al Caffè letterario di Harborea, curato anche quest’anno da Silvia Menicagli, si susseguiranno eventi dedicati all’importanza del rapporto uomo-natura.

Partendo dalla riscoperta delle piante della Bibbia fino a ciò che da sempre ha sostentato l’uomo: le piante officinali come la salvia, le erbe spontanee, il vino e l’olio.

“Sarà un invito alla riscoperta delle tradizioni contadine delle coltivazioni – ha spiegato Menicagli – e ad assumere uno stile di vita più sano attraverso l’uso corretto delle proprietà degli alimenti, tutto ciò per imparare a difendere la ricchezza della biodiversità, vitale per l’ecosistema nel quale viviamo”.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 ottobre alle 16.30 con la scrittrice Marilena Roversi Flury in un talk dal titolo “L’orto della Bibbia: alla scoperta di frutti e ortaggi antichi e in via di estinzione”.

Sabato 12 ottobre si parte alle 11.00 con gli interventi di Mariarosa Castelletti e Maurizio Lunardon, autori di “Il pomodoro e la sua grande famiglia” (Ed. ADIPA 2021).

Sabato pomeriggio alle 15.00 Davide Picchi del vivaio “La casina di Lorenzo” di Capannori (LU) parlerà di erbe spontanee e della loro raccolta (foraging). Alle 15.45 il professore di chimica farmaceutica dell’Università di Pisa Marco Macchia ci porterà alla scoperta della nutraceutica, ovvero dello studio delle proprietà terapeutiche o preventive degli alimenti.

A seguire alle 17.30 l’incontro con Cecilia Tessieri Rabassi, prima maître chocolatier al mondo, che racconterà come il cacao diventa cioccolato. Domenica 13 ottobre si parte alle 11.00 con l’architetto e paesaggista Elia Renzi in un talk dedicato al giaggiolo, “fiore simbolo di Firenze reso celebre nel mondo grazie a Livorno”.

Alle 11.45 si parlerà invece di perché “L’olio è una cosa seria” insieme a Fausto Borella, critico enogastronomico e fondatore dell’Accademia Maestrod’olio. Alle 15.00 focus dedicato alle salvie di tutti i tipi insieme a Marco Licheri del vivaio “Le essenze di Lea” di Gennarino (LU) e alle 17.00 l’enologo specializzato in agricoltura biodinamica Saverio Petrilli sarà ospite di un incontro dal titolo “Perché lavorare la terra fa sorridere: il nesso tra biodinamica e felicità”.

La rassegna si chiuderà domenica alle 18.00 con la premiazione del concorso “Il quadro fiorito”, diretto ed ideato da Maisi Gozzi Razzauti e Stefania D’Alesio:

“Fiori come opere d’arte, quadri fioriti realizzati dalla scuola di composizione SIAF in un percorso tra Arte e Storia della decorazione floreale dal Rinascimento al novecento”. I visitatori potranno esprimere le loro preferenze e concorrere così alla premiazione del quadro più bello.

Le presentazioni al Caffè Letterario saranno rallegrate dalle dimostrazioni floreali create da Maisi Gozzi Razzauti, che avranno come protagonisti il pomodoro, le erbe aromatiche e le ricette della cucina mediterranea, e dalle letture a tema di Emanuele Gamba.

LABORATORI PER BAMBINI E ADULTI

Non mancheranno nemmeno quest’anno i laboratori per bambini per imparare a maneggiare l’arte del giardinaggio fin da piccoli. Nel padiglione Garden Club sabato e domenica ci saranno i tradizionali “Corso di decorazione floreale” (ore 11.00) e “Piccolo laboratorio galenico” (ore 16.30), in cui si prepareranno uno spray e uno sciroppo.

Presso lo stand della LIPU (stand n.77) saranno proposti nel corso delle tre giornate i laboratori di educazione ambientale “Gioca con noi”.

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo propone “La natura tra mare e terra” (stand n.22) e il gruppo Botanico Livornese “Quattro passi alla scoperta della piante” (stand n.21). Saranno proposti inoltre workshop dedicati alla costruzione di casette per gli insetti e al percorso: dal seme al fiore, (stand n.81), all’intreccio di erbe palustri (stand n.56), semina di piante officinali (stand n.69), intreccio rustico secondo la tradizione toscana (stand n. 16), un corso di pittura botanica insieme alla pittrice e illustratrice Pamela Marinelli (venerdì, sabato e domenica alle 15.30) e tanti altri.

Gli adulti invece potranno cimentarsi nella costruzione di kokedama (stand n.4), partecipare a una degustazione di olio guidata da Fausto Borrella (domenica ore 15.15 – padiglione Garden Club), provare creme, profumi e unguenti realizzati con piante da raccolta spontanea (venerdì, sabato e domenica alle 15.00 presso lo stand n. 11), imparare a coltivare le orchidee (sabato e domenica alle 11.00 allo stand 5) le rose (sabato e domenica ore 14,30 e 16,30 stand n. 38) e le ortensie (stand n.49).

Grazie ad AAMPS/RETIAMBIENTE anche quest’anno verrà regalato il terriccio proveniente dal trattamento del rifiuto organico prodotto a Livorno e grazie ad ASA sarà possibile bere acqua microfiltrata presso il punto n.34.

L’elenco completo degli incontri del Caffè letterario e dei laboratori è pubblicato sul sito ufficiale di Harborea: https://harborea.it/

INFORMAZIONI

Orari mostra

Venerdì 11:00 – 19:30

Sabato 09:30 – 19:30

Domenica 09:30 – 19:30

Orari biglietteria

Venerdì 10:30 – 18:30

Sabato 09:00 – 18:30

Domenica: 09:00 – 18:30

Costo biglietti

Biglietto intero € 5,00

Gratuità: fino a 14 anni – disabile motorio in carrozzina con accompagnatore.

I biglietti si possono acquistare dal 3 ottobre presso la biglietteria del Museo Fattori, temporaneamente situata al piano terra dei Granai di Villa Mimbelli, e da lunedì 7 ottobre alla Segreteria di Harborea nel parco di Villa Mimbelli dalle 10.00 alle 12.00.

Segreteria di Harborea: segreteria@harborea.it, +39 3398560212

