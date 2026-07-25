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Cronaca

Torna “Il Buono che Meriti”: fino a 1.200 euro di voucher per i lavoratori del terziario

Cronaca

25 Luglio 2026

Torna “Il Buono che Meriti”: fino a 1.200 euro di voucher per i lavoratori del terziario

Livorno 25 luglio 2026

Torna anche quest’anno “Il Buono che Meriti”, l’iniziativa di E.Bi.T.Tosc., l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano, che in Toscana mette a disposizione 500 mila euro per sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio e dei servizi.

I destinatari sono i dipendenti con ISEE fino a 32 mila euro, che potranno richiedere un massimo di tre misure di sostegno, per un valore complessivo di 1.200 euro in voucher, da utilizzare entro il 28 febbraio 2026 nelle attività commerciali aderenti al circuito E.Bi.T.Tosc.

«Le imprese possono aderire gratuitamente al circuito dei negozi convenzionati – spiega la coordinatrice per la parte datoriale di E.Bi.T.Tosc. Lucia Bonanni – e accettare così i voucher come forma di pagamento. Per farlo è sufficiente contattare la sede di Confcommercio più vicina a voi. I lavoratori beneficiari della misura troveranno l’elenco delle attività aderenti sul sito di E.Bi.T.Tosc, e portare risorse direttamente nelle attività del territorio. generando benefici per famiglie e imprese».

La coordinatrice di E.Bi.T.Tosc. Livorno Sabina Bardi (Uiltucs) invita i lavoratori e le lavoratrici del Terziario a verificare subito i requisiti per ottenere i buoni presso gli infopoint che trovate sul sito https://www.ebittosc.it/il-buono-che-meriti. “Il Buono che Meriti – ricorda Bardi – è una misura concreta ed efficace Sostiene il potere d’acquisto dei lavoratori, sempre più eroso da costi energetici e inflazione, coprendo una parte di importanti spese, tra cui asili nido, scuole, libri di testo, trasporto casa-lavoro, campi estivi, assistenza psicologica, dispositivi sanitari, non autosufficienza, formazione e situazioni di particolare fragilità».

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 gennaio 2026 presso gli Info Point delle organizzazioni sindacali socie dell’Ente. I voucher saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L’Ente Bilaterale del Terziario Toscano è un organo unitario e paritetico costituito da Confcommercio-Imprese per l’Italia della Toscana e dalle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e UilTuCS, in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L’ente non persegue scopi di lucro e ha come finalità lo sviluppo del settore terziario, distribuzione e servizi e delle competenze dei lavoratori addetti.