Home

Eventi

Torna il Carnevale con “San Vincenzo in maschera”

Eventi

23 Febbraio 2022

Torna il Carnevale con “San Vincenzo in maschera”

San Vincenzo (Livorno) 23 febbraio 2022

Arriva il Carnevale: caccia al tesoro mascherata, costumi storici e musica

Da venerdì 25 alla Torre anche una mostra di foto e bozzetti del passato

San Vincenzo, 22 febbraio 2022 – Torna il Carnevale con ‘San Vincenzo in maschera’, tra caccia al tesoro, mostra di foto e bozzetti storici, musica, bike tour e vetrine addobbate.

Una serie di appuntamenti organizzati dall’associazione Carnevale del Mare in collaborazione con il Comune di San Vincenzo che prenderà il via venerdì 25 febbraio con l’apertura; a partire dalle 15.30, della mostra alla Torre di foto e bozzetti dello storico Carnevale di San Vincenzo.

La mostra resterà aperta dal 25 al 27 febbraio e dal 4 al 6 marzo, in orario 15.30-18.30.

«Storia e tradizione – ha spiegato l’assessore al Turismo, Cecilia Galligani –

rappresentano il binomio che caratterizzerà il Carnevale 2022 di San Vincenzo.

Grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione Carnevale del Mare abbiamo previsto una serie di appuntamenti all’insegna del divertimento e dei colori, che da sempre sono caratteristiche uniche di questo periodo.

La mostra alla Torre ci consentirà di rivivere i fasti del carnevale storico del paese, mentre grazie alla disponibilità della sartoria potremo ammirare bellissimi costumi.

Dopo lo stop causato dalla pandemia – ha aggiunto – abbiamo voluto fortemente riportare questo appuntamento in paese, augurandoci che sia

un segnale chiaro di ripartenza sotto ogni aspetto».

Il giorno clou sarà domenica 6 marzo, quando in centro a partire dalle 14.30 verrà organizzata la caccia al tesoro mascherata, accompagnata dalla musica di Radio Bruno.

Le iscrizioni dovranno arrivare entro le 12.30 di domenica 6, inquadrando il QrCode che presente sulla locandina dell’iniziativa, anche raggiungibile tramite le pagine Facebook del Comune di San Vincenzo e del Carnevale del Mare. Previsti ricchi premi sia per i vincitori della caccia al tesoro che per le migliori maschere.

Lo stesso giorno, al mattino, alle 9 alla Torre previste iscrizioni e partenza del Primavera Bike Tour, con ristoro per tutti i partecipanti a 5 euro e organizzato dall’associazione Cycling Team.

Ma le novità per il Carnevale 2022 non sono finite: l’associazione Carnevale del Mare infatti tramite la sartoria metterà a disposizione per costruire insieme questa giornata di festa i propri costumi alla Cittadella delle Associazioni.

Il noleggio avrà un costo di 10 euro e sarà possibile usufruirne il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 22.

Per info è possibile contattare il numero di telefono 347/2627754.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin