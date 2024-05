Home

Cronaca

Torna il mercatino in via Grande, le modifiche al TPL e divieti

Cronaca

11 Maggio 2024

Torna il mercatino in via Grande, le modifiche al TPL e divieti

Livorno, 11 maggio 2024 – Torna il mercatino in via Grande, le modifiche al TPL e divieti

Domenica 12 maggio, a partire dalle 9.00 e fino alle 20.00 si terrà “Via Grande in festa”, consueto appuntamento con il mercatino non alimentare che riunirà circa 80 bancarelle dal porto fino a piazza della Repubblica. La manifestazione è organizzata da Fiva Confcommercio.

Per l’occasione è stata emanata una ordinanza di traffico che stabilisce:

Con efficacia il giorno 12 maggio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e, a seguire, fino ad avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia da parte di AAMPS Spa:

l’istituzione del divieto di transito veicolare in piazza Grande ed in via Grande nel tratto compreso tra via Generale Enrico Tellini/via delle Commedie e piazza della Repubblica;

istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Grande nel tratto compreso tra via Generale Enrico Tellini/via delle Commedie e piazza della Repubblica;

l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Claudio Cogorano nel tratto compreso tra piazza Grande e via Fiume, fatta eccezione per le linee del Trasporto Pubblico Locale e i bus turistici;

• l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Claudio Cogorano nel tratto compreso tra via Fiume e piazza del Municipio ed in piazza del Municipio, nel tratto di carreggiata compresa tra via Claudio Cogorano e la rotatoria antistante via San Giovanni, con l’eccezione dei veicoli dei residenti/dimoranti muniti dell’abilitazione Z.T.L. “E” e con l’eccezione delle linee del Trasporto Pubblico Locale e dei bus turistici;

• l’istituzione del doppio senso di marcia in via Tre Novembre nel tratto compreso tra via Grande e via San Sebastiano;

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Tre Novembre per 15 ml – lato civici pari – a partire dall’intersezione con via Grande, in direzione via San Sebastiano.

Per quello che riguarda il trasporto pubblico, queste le deviazioni delle linee bus comunicate da Autolinee Toscane:

Torna il mercatino in via Grande, le modifiche al TPL e divieti

LINEA 1+

Direzione Stazione: giunti in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata

provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, a sinistra per v.le Carducci, quindi percorso regolare.

Direzione Ardenza Mare: giunto in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria

posta nei pressi del Comune), prosegue per via S. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (effettuare fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati davanti al comune direzione Ardenza Mare e via del Porticciolo direzione Stazione.

LINEA 2+

Direzione Stazione: giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola),

via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, a sinistra per via Garibaldi, quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via Cogorano D.

Direzione Ardenza: giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria

posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (fermata via Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via Cogorano E.

LINEA 4+

Direzione Cimiteri Comunali: giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D) , via del Porticciolo (fermata provvisoria

edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, via Mastacchi, quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via Cogorano D.

Direzione Salviano: giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria

posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (effettuare fermata provvisoria Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via Cogorano E.

LINEA 5

Direzione Stazione Marittima: giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per

via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi percorso regolare.

Direzione P. Mazzini: giunta in via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa) voltare a destra per via S. Giovanni, a sinistra p.za del Pamiglione

(fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa) in direzione M.L. King, mentre in direzione stazione marittima in

via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola).

LINEA 10

Direzione p.za Grande: giunti in p.za della Repubblica fare il giro della piazza ed effettuare il capolinea alla fermata ex-CPT.

Direzione Stagno (Linea 10): da p.za Repubblica percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in Piazza della Repubblica

LINEE 102-106

Direzione p.za Grande: giunti in Scali Cialdini proseguire per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del

Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi effettuare l’eventuale sosta al capolinea di via della Cinta Esterna.

Direzione v.le Italia: da via della Cinta Esterna, via Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), a destra per via S. Giovanni, sinistra per

piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Fuori servizio per e da deposito che prevedono il passaggio da via Cogorano sono regolari.

LINEA 104

Direzione Collesalvetti: da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria

edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, controviale Carducci, quindi percorso regolare.

Direzione Livorno: giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria

posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea.

Fuori servizio per e da deposito che prevedono il passaggio da via Cogorano sono regolari.

LINEA 105

Direzione Stazione: da via della Cinta Esterna, regolare fino a via San Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola), via della

Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per p.za XI Maggio, via Palestro, via Galilei, viale Carducci, quindi percorso regolare.

Direzione Livorno: giunto in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica e fermata provvisoria

posta nei pressi del Comune), a destra per via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola) quindi via della Cinta Esterna dove effettua l’eventuale sosta al capolinea.

Fuori servizio per e da deposito che prevedono il passaggio da via Cogorano sono regolari.

LINEA 8N

Giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata provvisoria

edicola), quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati in via del Porticciolo.

LINEA 8R

Giunta regolarmente in via S. Giovanni NON svolta a destra in via Cogorano, ma devia svoltando a sinistra in via del

Porticciolo (fermata provvisoria edicola), sinistra via Strozzi, sinistra via

Carraia (fermata provvisoria fronte chiesa), di nuovo a destra per via S. Giovanni, sinistra

per piazza del Pamiglione (fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

I cambi saranno effettuati fermata provvisoria in via del Porticciolo.

LINEA 21

Direzione Ardenza Mare: giunti in p.za della Repubblica devia per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica

e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune) prosegue per via s. Giovanni, sinistra piazza del Pamiglione (effettuare fermata provvisoria pescherecci), scali Cialdini quindi percorso regolare.

Direzione Stazione: giunta in P.zza Grande prosegue per via Cogorano (fermata via Cogorano D), via del Porticciolo (fermata provvisoria edicola),

via della Venezia, destra per via della Cinta Esterna, destra per p.za XI Maggio, via Palestro, sinistra per via Garibaldi, quindi percorso regolare.

LINEA 22

Direzione Cairoli: giunta in p.za della Repubblica prosegue per via Avvalorati (fermata provvisoria all’intersezione con p.za della Repubblica

e fermata provvisoria posta nei pressi del Comune), a sinistra per via Cogorano (fermata via Cogorano E), Largo Duomo quindi percorso regolare.

Direzione Stazione: giunta in Scali Cialdini prosegue per p.za del Pamiglione (fermata provvisoria), via S. Giovanni, a sinistra per via del Porticciolo (fermata

provvisoria edicola), via della Venezia, a destra per via della Cinta Esterna, a destra per piazza XI Maggio, via Palestro, via Galilei, a sinistra per v.le Carducci, poi percorso regolare.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it,

oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Torna il mercatino in via Grande, le modifiche al TPL e divieti