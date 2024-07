Home

Eventi

Torna il Premio Rotonda, aperte le iscrizioni

Eventi

18 Luglio 2024

Torna il Premio Rotonda, aperte le iscrizioni

Livorno, 18 luglio 2024 – Torna il Premio Rotonda, aperte le iscrizioni

Illustrata a Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi la nuova edizione del Premio Rotonda Città di Livorno, con la direzione artistica della Fondazione Trossi Uberti.

Si tratta di una esposizione-concorso che si svolgerà dal 17 al 25 agosto alla Rotonda d’Ardenza a Livorno, una intera settimana dedicata all’arte.

Il concorso è aperto a tutte le artiste e a tutti gli artisti, di ogni nazionalità e senza limiti d’età, individualmente o in collettivo, che avranno comunicato la loro adesione entro il 1° agosto 2024.

Per questo anno l’esposizione delle opere è a tema libero, mentre il tema dell’estemporanea è “Prospettive”.

All’esposizione sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, fotografia, video, installazione della misura massima di cm200x200x80. All’estemporanea, riservata agli artisti selezionati per l’esposizione, sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, installazione da realizzarsi presso la Rotonda durante tutta la durata dell’esposizione. Ogni artista può partecipare con una sola opera all’esposizione e all’estemporanea.

Il bando del Premio Rotonda nella sua edizione 2024 è disponibile sul sito della fondazionetrossiuberti.org.

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Livorno, depositario del marchio Premio Rotonda Città di Livorno, affida alla Fondazione Trossi-Uberti la direzione artistica dell’evento, nella precisa volontà di riportare la manifestazione a un’attenzione nazionale e al contempo restituire alla città una memoria storica importantissima. Siamo nel 1953 quando Mario Borgiotti organizza una riunione con i sodali Nedo Luschi e Renzo Casali al Caffé Brilli, aperto vicino alla celebre Bottega d’Arte di Angiolini, spazio che ha animato per anni il panorama artistico livornese. Qui i tre amici pittori decidono di dar vita a una rassegna d’arte in uno dei luoghi da decenni deputati alla pittura en plein air di stampo labronico, la celebre Rotonda d’Ardenza. La rassegna, che ha cambiato nome e formula varie volte nel tempo, per tutta la città è – ed è sempre stata – ricordata con il nome di “Premio Rotonda”.

Si tratta indiscutibilmente di una delle manifestazioni più longeve di questo genere in Europa, l’unica che si tiene da oltre 70 anni in uno spazio all’aperto, rappresentativa del fermento e dell’attenzione cittadina verso le arti visive. Potranno esporre nelle strutture posizionate nel boschetto della Rotonda d’Ardenza, oltre 60 artiste e artisti che saranno selezionati da una Giuria di esperti composta da Federico Maria Sardelli, Presidente, insieme a Serafino Fasulo e Antonella Sciarra.

Gli artisti e le artiste che espongono possono concorrere sia ai numerosi premi messi in palio, sia allo speciale premio Estemporanea, che premierà l’opera più significativa tra quelle realizzate in diretta durante i 9 giorni di mostra.

Evento collaterale della manifestazione sarà la mostra di Giancarlo Cocchia (Livorno 1924-1987) in occasione del centenario dalla sua nascita. Curata da Michele Pierleoni, l’esposizione porterà a Villa Trossi oltre 40 opere dell’artista che, parallelamente alla sua carriera pittorica, dal 1976 fino alla morte fu insegnante di pittura presso la Fondazione Trossi-Uberti.

“Sono particolarmente contento del lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione Trossi Uberti per il Premio Rotonda – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti – la prima edizione è stata una sorta di ripartenza, ma ha tracciato una strada e ha saputo mettere la manifestazione al centro della proposta culturale della nostra Amministrazione”.

“Di grande qualità la giuria e credo di assoluto interesse i premi – ha commentato l’assessore Lenzi. “Abbiamo avuto una ripartenza, negli anni precedenti aveva avuto un progressivo declino, la scelta della Trossi Uberti era la migliore che potessimo fare. La mission era quella di individuare una via nuova, dare una nuova immagine senza dimenticare la tradizione”.

“Stiamo registrando molto interesse – ha evidenziato la presidente della Trossi Uberti Libera Capezzone – sia da artisti che hanno partecipato a molte edizioni del premio rotonda che da parte di ragazzi appena usciti dalle Accademie. Grazie all’investimento del Comune la quota di partecipazione per i partecipanti è molto bassa, appena 25 euro”.

Si segnala che artiste e artisti le cui opere verranno selezionate dalla giuria per l’esposizione, possono partecipare anche al bando estemporanea

Cosa dovranno fare? Durante la settimana dell’evento dovranno produrre un’opera in loco e sarà possibile per i visitatori assistere da vicino al processo creativo.

L’identità del Premio, fin dalle origini è sempre infatti stata legata alla forza dell’arte estemporanea e ad un avvicinamento della distanza tra chi crea, l’opera e chi assiste. L’estemporanea sono momenti di incontro, di dialogo e di reciproca ispirazione.