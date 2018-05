Torna il progetto “Mattone del Cuore”. Tre giorni di eventi

IL PROGETTO MATTONE DEL CUORE

Montenero Livorno – Brescia e Isola Gorgona 2018

E’ un format di Solidarietà, Sport, Spettacolo, Fede e Spiritualità che trae spunto da vicende che affondano le radici nel passato della storia dei Santi e delle antiche dinastie di sovrani e regine che ci rammentano fatti e misfatti e tradizioni dei secoli passati e coinvolge alcune regioni italiane, le isole dell’Arcipelago Toscano, la Corsica, la Gorgona e le città di Livorno e Brescia.

Il progetto Montenero – Isola della Gorgona prevede una serie di attività sportive e di solidarietà con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e una speciale ed inedita iniziativa di preghiera per la pace nel mondo, con dialogo Interreligioso, con i ministri dei diversi culti, fra le diverse etnie dei detenuti dell’Isola della Gorgona.

Il format è frutto di un progetto no profit a favore di opere di carità per il territorio toscano e lombardo è anche finalizzato alla realizzazione del famoso Ospedale di Pronto Soccorso Mattone del Cuore – Medjugorje, benedetto da Papa Francesco.

Si tratta di tre giorni di eventi con la collaborazione ed il patrocinio del Ministero della Giustizia e Ministero dello Sport, il Vescovo di Livorno, il Santuario della Madonna di Montenero, la Marina Militare e la Capitaneria del Porto, la Brigata Paracadutisti Folgore, il Comune di Livorno, Federalberghi Toscana, l’Associazione Onlus Cure 2 Children e la Nazionale Italiana Cantanti. Calcio, Musica, Spettacolo, Spiritualità e chef stellati sullo sfondo dello splendido scenario di Montenero e l’affascinante Isola della Gorgona: sono questi gli ingredienti per un format innovativo di Solidarietà che attirerà l’attenzione dei mass media più importanti, delle agenzie di comunicazioni internazionali e di aziende importanti e prestigiosi benefattori.

LE PARTNERSHIP E IL PROGRAMMA DEL PROGETTO

Le Olimpiadi del Cuore con il Progetto Mattone del Cuore – Squadra del Cuore Livorno Montenero Isola della Gorgona hanno realizzato un format ideato insieme alla Diocesi di Livorno con il Vescovo Simone Giusti ed in stretta collaborazione con il Ministero della Giustizia, con il dottor Cosimo Ferri Sottosegretario, dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presidente Santi Consolo, il Provveditore Regionale della Toscana dottor Antonio Fullone e con la collaborazione del Ministero dello Sport, della Capitaneria di Porto, di tutte le altre istituzioni locali e nazionali, che abbiamo indicato nella copertina. L’iniziativa porterà per la prima volta – dopo secoli di storia sull’Isola della Gorgona isola penitenziaria per scontare il ne pena in regime di semilibertà con opportunità lavorative di reinserimento sociale – più di duecento invitati sull’Isola per una preghiera di dialogo interreligioso per favorire la pace nel mondo insieme ai detenuti, di diverse etnie e religioni, ed alla Polizia Penitenziaria.

Si svolgerà anche una partita di calcio, Torneo Coppa della Pace, a sei squadre con calciatori, ex calciatori, allenatori di calcio, amici dello sport, dello spettacolo, della televisione e del mondo della musica, cultura, arte che, dopo la giornata di Sabato 26 maggio alla Gorgona, il giorno seguente, la domenica 27, si trasferiranno a Montenero per un pomeriggio di preghiera.

.

LA RACCOLTA FONDI E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO MONTENERO – ISOLA DELLA GORGONA 2018

Nel piazzale del Santuario di Montenero ci sarà una grande Cena Conviviale del Cuore denominata “Galà del Cuore” per raccogliere fondi per i progetti della Caritas di Livorno a favore delle famiglie povere, degli emarginati, dei familiari dei detenuti poveri e della ristrutturazione e recinzione del campo di calcio detenuti della Gorgona, per i parenti degli alluvionati di Livorno 9-10 settembre 2017 e per il Progetto Mattone del Cuore Primo Ospedale di Pronto Soccorso a Medjugorje, un obiettivo prestigioso che Brosio ha avuto la possibilità di presentare in udienza privata su chiamata diretta del Santo Padre a Palazzo Apostolico il giorno 9 aprile 2015.



Al termine della cena, con gli chef stellati provenienti da varie città italiane e i migliori ristoranti e pasticcerie di Livorno, ci sarà il grande spettacolo la “Notte del Cuore” con musica e i grandi artisti dello spettacolo, cinema e televisione.

SINTESI DEL PROGETTO MATTONE DEL CUORE MONTENERO LIVORNO – ISOLA DELLA GORGONA 2018

Venerdi 25 maggio

ore 15,00 check in ospiti personaggi ed imprenditori benefattori al Grand Hotel Palazzo Livorno, sede della segreteria organizzativa Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus; la sera di venerdi 25 maggio cena in Hotel Palazzo;

Sabato 26 maggio

ore 7,00 colazione e preparativi per viaggio in mare partenza ore 7,45/ore 8,00 dal molo di Livorno destinazione Gorgona con n. 200 ospiti selezionati a bordo della motonave “Superba” con la Moby Line – Toremar e motovedette Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia Portuale; a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto ci saranno le reliquie della Madonna delle Lacrime Miracolose del Santuario di Siracusa in Sicilia e le reliquie di primo grado del polmone di San Giovanni Bosco; rientro in motonave e motovedette dalla Gorgona la sera di sabato 26 maggio all’Hotel Palazzo, cena e diretta televisiva con Mediaset Premium per le reazioni alla partita della finale di Champions League.

Domenica 27 maggio

la mattina riposo e probabile Partita del Cuore alle ore 13,30 allo Stadio Ardenza con il Livorno Calcio. Alle ore 15,00 ritrovo sul piazzale di Montenero per inizio della Giornata di Preghiera dedicata alla festa della Santissima Trinità nel santuario della Madonna delle Grazie e dei Miracoli di Montenero con i Gruppi Mariani della Toscana; alle ore 19,45 termina la Giornata di Preghiera ed inizia il Galà del Cuore e la Notte del Cuore con musica e spettacolo.

ECCO NEL DETTAGLIO GIORNO PER GIORNO, ORA PER ORA TUTTI GLI AVVENIMENTI DEL PROGETTO MATTONE DEL CUORE MONTENERO LIVORNO – ISOLA DELLA GORGONA 2018

.

Venerdi 25 Maggio 2018:

a) ore 15,00 arrivo a Livorno al Grand Hotel Palazzo sede della segreteria organizzativa del Progetto Montenero Gorgona dei partecipanti, imprenditori, professionisti, benefattori, una rappresentativa dei giocatori della Nazionale Italiana Cantanti, Calciatori, Ex Calciatori, Allenatori, i musicisti e i cantanti.

b) ore 20,00 cena in hotel per ospiti.

c) gli ospiti possono partecipare alla Santa Messa nelle due chiese dove sono custodite le preziose reliquie delle Lacrime Miracolose della Madonna di Siracusa e le reliquie di primo grado del polmone di San Giovanni Bosco, la parrocchia Santa Rosa di Padre Nike e la chiesa del Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani.

Le reliquie si sposteranno solo la mattina di sabato 26 maggio per il pellegrinaggio in mare no alla chiesetta di San Gorgonio e nel penitenziario dell’Isola della Gorgona.

Sabato 26 Maggio 2018 Viaggio in mare all’Isola della Gorgona con le reliquie di San Giovanni Bosco, delle Lacrime della Madonna di Siracusa e il quadro pellegrino della Madonna di Montenero dai carcerati a bordo della motonave Superba del gruppo Toremar-Moby e a bordo di motovedette della Capitaneria di Porto o della Polmare, o Polizia Penitenziaria o dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o mezzi della Marina Militare che abbiano la possibilità di ormeggiare direttamente alla banchina del porticciolo della Gorgona.

Grazie al sostegno del Presidente della Moby Line, Vincenzo Onorato, l’amministratore Delegato Toremar Matteo Savelli, con i permessi e le autorizzazioni governative del Ministero di Giustizia del Sottosegretario con delega alle carceri dott. Cosimo Ferri, la sosta in Gorgona avrà il seguente programma (salvo diversa indicazione del Vescovo di Livorno):

Santa Messa, Preghiera del Dialogo Interreligioso con Imam, Rappresentanti della Chiesa Cristiana Ortodossa, Rabbino di Livorno e Vescovo Simone Giusti e la presenza di un Cardinale proveniente da Roma.

Questo è il dettaglio della giornata:

ore 7,30: partenza dal parcheggio pubblico per chi viene da fuori Livorno oppure 7,45 per chi è all’Hotel Palazzo ore 8,00: partenza dal porto di Livorno con motonave Superba Toremar Regione Toscana.

ore 8,00 partenza con 2 motovedette Capitaneria di Porto e 2 Polizia Penitenziaria ore, 9,00 sbarco delle motovedette all’Isola Gorgona (le motovedette percorrono le 69 miglia in un’ora di navigazione) , ore 9,30 sbarco della motonave Superba all’Isola Gorgona (la motonave Superba percorre le 69 miglia in un’ora e trenta e trasporta 180 passeggeri di cui 90 al coperto) , ore 10,00 coffee break alla caffetteria della Polizia Penitenziaria sulla terrazza panoramica , ore 10,30 al nuovo campo di calcio detenuti: breve presentazione da parte delle autorità (Ministro della Giustizia, Sindaco di Livorno, Vescovo, Ammiraglio Porto di Livorno, ecc) sui progetti di reinserimento sociale e lavorativi della Casa Circondariale Gorgona. Inaugurazione del campo di calcio dei detenuti a 5 e benedizione del campo di calcio e del carcere da parte del Vescovo , ore 10,45 Preghiera Interreligiosa per tutte le etnie e religioni per la pace mondo al campo di calcio a 5 nell’area penitenziario e Santa Messa Cattolica Apostolica, ore 12,00 inizio “Coppa della Pace” torneo di calcio a 5 con 6 squadre : a) Polizia Penitenziaria, b) Detenuti, c) All Star cantanti, calciatori, spettacolo, tv, cinema e autorità, d) Magistrati; ore 14,15 / 14,30 inizio Pranzo del Cuore sulla terrazza panoramica della caffetteria della Polizia Penitenziaria ore 16,15 / 16,30 passeggiata trekking con possibilità di due percorsi: percorso corto di 30 minuti circa percorso lungo di 60 minuti circa ore 17,45 rientro a Livorno ore 19,45 cena per ospiti ed autorità al Grand Hotel Palazzo ore 20,45 diretta tv Mediaset Premium con tutti i personaggi per commento alla partita finale Champions League

Domenica 27 maggio 2018

Festa della Santissima Trinità a Montenero e Livorno: Finale Coppa della Pace partita di calcio allo stadio comunale dell’Ardenza in collaborazione con il Livorno Calcio. La festa allo stadio comunale inizia alle ore 13,30 e termina alle ore 14,45. Pertanto arrivo in piazza a Montenero ore 15,00/15,15 ed iniziano nella piazza cittadina di Montenero Alto (ai piedi del Santuario) le preghiere, le testimonianze e la funzione religiosa con celebrazione della Santa Messa da parte del Vescovo Simone Giusti. La chiusura della piazza cittadina di Montenero Alto alle ore 8,00. In caso contrario se non dovesse esserci la festa per la promozione del Livorno allo stadio comunale dell’Ardenza, l’arrivo è previsto a partire alle 14,00 e quindi la piazza deve essere bloccata sempre a partire dalle ore 8,00 per permettere agli operai ed al personale di servizio di allestire le sedie ed il palco sia per la preghiera che per lo spettacolo.

Questo è il programma religioso in piazza se l’afflusso dei pellegrini è superiore alle 900/1.000 unità e quindi non è possibile entrare in chiesa. Dalle ore 15,00 a Montenero: Testimonianze, Rosario, Coroncina della Divina Misericordia, Santa Messa, Adorazione Eucaristica e Consacrazione della città di Livorno e della Toscana al Cuore Immacolato di Maria.

Conclusione dei festeggiamenti mariani con il gruppo di preghiera I Figli di Maria I Figli della Gospa (fondato da Paolo Brosio e riconosciuto con Decreto di Approvazione Ecclesiastica dal Vescovo di Massa-Carrara Giovanni Santucci. Protocollo n. 6400/01/16) insieme alle Associazioni ed i Gruppi di Preghiera Mariani coordinati dall’avvocato Gino Doveri in qualità di Presidente del Collegamento Mariano Regionale Toscano. I Gruppi di Preghiera Mariani della Toscana porteranno al Santuario della Madonna di Montenero la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. Il Gruppo di Preghiera della Versilia I Figli di Maria I Figli della Gospa porterà al Santuario il Reliquiario con le Lacrime Miracolose della Madonna di Siracusa, lacrimazione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica Apostolica e risalente ad avvenimenti straordinari ed inspiegabili nel 1953 riconosciuti miracolosi dalla diocesi di Siracusa (Commissione Medico-Scienti ca e Commissione Teologica) e nei successivi iter di approvazione ecclesiastica in Vaticano.

La Coppa della Pace di calcio allo stadio comunale dell’Ardenza: ore 13,30 partita di calcio (25 minuti per tempo + 10 minuti intervallo). Inizio della Partita del Cuore alle ore 14,00. Tempi di gioco 30 minuti ciascuno più intervallo di 10 minuti.

Alle ore 15,00/15,15 arrivo al Santuario della Madonna di Montenero con la collaborazione della Polstrada e Vigili Urbani di Livorno per accelerare i trasferimenti di pulmini e pullman per raggiungere Montenero.

Ore 15,00/15,15: ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante il Santuario. Ore 15,30 prima testimonianza con personaggi dello sport e dello spettacolo (o una o due a seconda della partecipazione), ore 16,00 seconda testimonianza , ore 16,30: Recita della Coroncina della Divina Misericordia.

Ore 17,00 Paolo Brosio recita il Santo Rosario, ore 17,30 Esibizione di musica sacra dell’orchestra del Conservatorio Luigi Cherubini Firenze e del coro del Maggio Musicale Fiorentino

ore 18,00 Santa Messa e Consacrazione della città di Livorno e della Toscana al Cuore Immacolato di Maria secondo la devozione dei primi cinque sabati del mese della Vergine del Santo Rosario di Fatima dinnanzi alla Madonna Pellegrina di Fatima.

Ore 19,15 Adorazione Eucaristica secondo la preghiera del cuore fatta Vescovo Simone Giusti con benedizione eucaristica e musica dell’orchestra Luigi Cherubini.

Ore 19,45 Aperitivo e Cena del Cuore, Musica dal Vivo, Esibizione Canora dei Personaggi dello Sport e dello Spettacolo.

Al termine della Cena del Cuore è prevista una Festa della Musica e della Solidarietà con canzoni degli anni 70/80 (è prevista la partecipazione di una orchestra e personaggi dello spettacolo) per far partecipare le famiglie con i gli, coinvolgere i giovani con festa e musica insieme ai personaggi e ai sacerdoti. Il Galà del Cuore e la Notte del Cuore saranno i momenti fondamentali per la raccolta fondi per il Villaggio dei Poveri di Livorno, le famiglie italiane alluvionate a Livorno nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2017 e le opere di carità del “Mattone del Cuore Bosnia Erzegovina – Medjugorje Primo Ospedale di Pronto Soccorso Medjugorje”. Ore 22,15 massimo è previsto l’inizio dello spettacolo di intrattenimento

ore 23,15 ringraziamenti autorità e benefattori. ore 23,30 musica di intrattenimento. Ore 01,30 ne spettacolo e lavori di riapertura della piazza municipale di Montenero Alto.

LE ISTITUZIONI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI

Al Progetto partecipano la Diocesi ed il Vescovo di Livorno Simone Giusti, il Comune di Livorno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sport, il Santuario della Madonna di Montenero dei Monaci Benedettini Vallombrosiani, la Marina Militare e la Capitaneria del Porto, la Brigata Paracadutisti Folgore, Federalberghi Toscana, il CONI, l’Associazione Cure 2 Children, l’Associzione Onlus You4ER e la Nazionale Cantanti. Tra i benefattori ed i sostenitori dell’iniziativa sono molte ed importanti le aziende e i professionisti che sostengono questo Progetto.

I DONORS, GLI AMICI SOSTENITORI

Toremar-Moby Line S.p.A. di Vincenzo Onorato, Ford Concessionaria Blubay S.p.A., Tenute Piccini S.p.A., Fonti Tavina Acque Oligominerali Brescia, Cantine Frescobaldi, Banco BPM S.p.A. Lucca Pisa Livorno, Gruppo Camst S.p.A. Gerist Srl , Palumbo Group S.p.A., Enio Lorenzini & C. s.r.l. Terminal Operator Servizi Terminal Porto di Livorno, Agenzie Marittime Asamar, Associazione Agenti Marittimi, F.N.I.P., Federazione Nazionale Italiana Piloti, Banca Mediolanum S.p.A., Grand Hotel Palazzo Livorno (Gruppo Uappala Hotels), Massimo Sport Viareggio di Vitaliano Bonuccelli e Valerio Fommei, Istituto Alberghiero Giuseppe Minuto Marina di Massa, ResetGroup Davide, Marcello Lippi e Carlo Diana s.r.l. Milano Roma, Confartigianato Lombardia presidente Eugenio Massetti, Energy Service s.r.l. Firenze