Cronaca

24 Marzo 2023

Livorno 24 marzo 2023 – Torna “Il Propeller Incontra…”: focus sulla gestione dei rifiuti tra criticità e occasioni di business

Appuntamento lunedì prossimo, 27 marzo, con un nuovo evento del ciclo “Il Propeller incontra…” organizzato dal Propeller Club Port of Leghorn. Questa volta il focus sarà sulla nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (in porto), con evidenza sia delle criticità che talvolta detta normativa genera per gli operatori sia delle possibili opportunità commerciali legate al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi. E infatti in tal senso è emblematico il titolo dell’incontro: “Un mare di rifiuti: tra criticità e opportunità di business”.

L’apertura dei lavori sarà a cura della Presidente del Propeller Club labronico, Maria Gloria Giani Pollastrini, che modererà l’evento insieme al Consigliere Luca Brandimarte, già responsabile Ports, Logistics & Competition di Assarmatori. Interverranno il C.V. (CP) Francesco Tomas, Capo del Reparto RAM del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Amm. Stefano Porciani, Consigliere dello Yacht Club Cala de Medici, Fabrizio Palombo in rappresentanza dell’utenza del porto, nonché la Direzione Marittima della Toscana. A seguire spazio per il dibattito e le domande dal pubblico, quindi la cena conviviale.

Si inizierà alle 18.00 con la registrazione dei partecipanti al Convegno, prima degli indirizzi di saluto e della presentazione dei relatori.

il ciclo di eventi “Il Propeller incontra…” è nato con l’obiettivo di stimolare il confronto e il dibattito intorno al porto, alle sue attività ed alle città connesse al mondo portuale (Livorno inclusa) che vantano una notevole tradizione marinaresca. Il nuovo palinsesto promosso dal Club Labronico sposa altresì l’idea di creare un vero e proprio sistema tra il mondo educativo e di istruzione con quello del lavoro.

