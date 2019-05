Home

Torna il Surfer Joe Summer Festival, il programma

10 maggio 2019

SURFER JOE SUMMER FESTIVAL 2019

20-23 Giugno 2019 – Terrazza Mascagni, Livorno

c/o Surfer Joe Diner, struttura Acquario di Livorno

Il più importante evento al mondo dedicato alla Surf Music.

Arriva alla sua quattordicesima edizione il Surfer Joe Summer Festival di Livorno, un evento underground da sempre dedicato ad una fetta di mercato musicale contenuta come dimensioni, ma culturalmente importante, la SURF MUSIC.

Questo genere, nato in California nel lontano 1960 e durato pochissimi anni in mainstream negli U.S.A., ha in realtà ispirato molti generi musicali nati in quel periodo pur essendo arrivato da noi in Europa solo successivamente. La surf music ha subito una evoluzione interessante in quelle che sono state definite “4 ondate” principali (con un gergo certamente appropriato) fino ad arrivare ad oggi in gran forma, se pur per un bacino di utenza ristretto e composto da affezionati ascoltatori.

Ma l’associazione Surfer Joe Music, fin dal 2003, è andata in controtendenza rendendo pubblico ed accessibile a tutti questo genere musicale fatto di chitarre, riverberi ed atmosfere che qualcuno definirebbe “Tarantiniane” riferendosi al celebre film Pulp Fiction che nel 1994 ha rivitalizzato tutto il movimento del surf strumentale. Il Surfer Joe Summer Festival ha continuato a crescere allestendo un programma musicale fenomenale, incredibile per il genere, al punto che è stato definito come il più importante evento di surf music al mondo. E non si svolge nella assolata California… ma qui, da noi, sulla costa Toscana, richiamando pubblico da ogni dove che ogni anno pianifica le proprie vacanze per assistere a questa rassegna.

Il 2019 vede un festival grandissimo come sempre, band da tutto il mondo si alterneranno sul palco della Terrazza Mascagni ognuno con il suo stile, chi più tradizionale e chi più rivisitato e progressive. Il tutto contornato da seminari, attività varie e momenti di incontro e di discussione su argomenti inerenti la musica.

La cornice dell’evento è la Terrazza Mascagni di Livorno, splendida location in riva al mare, in adiacenza al Surfer Joe Diner e Tiki Room, il quartier generale delle attività di Surfer Joe Music, presso la struttura dell’Acquario di Livorno.

La cosa più importante, per cui il festival è una attrazione imperdibile, è l’atmosfera che si respira, l’energia, la voglia di divertirsi mischiata ad una cultura particolare, unica, internazionale.

Iniziate a segnare le date sul calendario dunque: 20-23 GIUGNO 2019 – Livorno.

BIGLIETTI IN VENDITA SU PIATTAFORMA TicketOne.it

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti

Web: www.surferjoefestival.com

E-mail: info@surferjoemusic.com

Tel: +39 347 5143166 (comunicazione) / +39 347 1490186 (marketing)

Direttore artistico: Lorenzo Valdambrini

Direttore marketing: Luca Valdambrini

Responsabile ristorazione, accoglienza: Francesco Tonarini

Responsabile Ufficio Stampa: Matteo Caldari / press@surferjoe.it

IL PROGRAMMA DEL SURFER JOE SUMMER FESTIVAL 2019

Riferimento per programma dettagliato e orari: www.surferjoefestival.com

4 opzioni di ticket: VIP, Weekender, Daily, Night

GIOVEDI 20 GIUGNO

Concerti

h 21 – I FAT TONES (Italy)

h 22 – THE GHIBLIS (Italy)

h 23 – ATOLLO 13 (Italy)

DJ Set

h 24 – MZ. SIREN (UK)

VENERDI 21 GIUGNO

Concerti

h 15 – REQUEL (Italy)

h 16 – DOME LA MUERTE E.X.P. (Italy)

h 17 – TRABANTS (USA)

h 18 – TOPDROP (Italy)

h 19 – RPS SURFERS (Israel)

h 20 – THE SONORAS (Mexico)

h 21 – DURANGO 14 (Spain)

h 22 – DIRTY FUSE (Greece)

h 23 – ATOMIC MOSQUITOS (USA)

h 24 – THE TREMOLO BEER GUT (Denmark)

h 1 – LOS COGUAROS (Italy)

DJ Set

h 1 – Martin Hemmel aka LEMON SQUEEZER

SABATO 22 GIUGNO

Concerti

h 14 – I SURFONIANI (Italy)

h 17 – DEL-TOROS (Netherlands)

h 18 – PAR AVION (USA)

h 19 – THE MULLET MONSTER MAFIA (Brazil)

h 20 – THE PHANTOM DRAGSTERS (Spain)

h 21 – MOMS I’D LIKE TO SURF (France)

h 22 – THE KILAUEAS (Germany)

h 23 – THE BRADIPOS IV (Italy)

h 24 – INSECT SURFERS (USA)

h 1 – THE SONORAS (Mexico)

h 2 – THE HICADOOLAS (Germany)

DJ Set

h 1 – LUKINO UNGAWA & BUDDY (Italy)

DOMENICA 23 GIUGNO

Concerti

h 14 – MOLOKAI COCKTAIL (Italy)

h 18 – KILLERS FROM SPACE (USA)

h 19 – THE GUANTANAMOS (Italy)

h 20 – I SURFONIANI (Italy)

h 21 – TRABANTS (USA)

h 22 – SURFER JOE (Italy)

h 23 – EL ZEB (Belgium)

h 24 – LES AGAMEMNONZ (France)

DJ Set

h 24 – SNOOPY (Italy)