Torna il Vada Photo Festival, il programma dell’evento

19 Agosto 2024

Torna il Vada Photo Festival, il programma dell’evento

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 19 agosto 2024

Dal 24 agosto al primo settembre mostre diffuse, walk e talk fotografici, workshop e letture portfolio. Obiettivo educare al bello attraverso una proposta di qualità e grandi nomi

Mostre diffuse, workshop, letture portfolio e tanti appuntamenti serali tra walk e talk fotografici. E’ tutto pronto per la quarta edizione del Vada Photo Festival – il festival fotografico a portata di passi – che si terrà dal 24 agosto al 1 settembre a Vada e Rosignano Solvay.

“Il festival – spiega l’assessore alla Cultura Giulio Rotelli – è molto ben strutturato ed è un reale valore aggiunto per l’offerta culturale e di intrattenimento turistico del nostro territorio, organizzato da ragazzi giovani mossi da una vera passione per quello che fanno. Il riconoscimento della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche Ets), per il terzo anno consecutivo, è un tassello importante di una realtà che, di anno in anno, porta grandi nomi nazionali e internazionali della fotografia”.

“Il nostro obiettivo principale – sottolinea il presidente della Pro Loco di Vada Marco Lelli – è quello di educare al bello. Proporre ogni anno un’offerta qualitativamente molto elevata alla portata di tutti e, come dice il titolo, alla portata di passi perchè in giro per la nostra bella frazione. Il festival non è solo questa settimana ma tutto l’anno grazie a tanti altri eventi fotografici che organizziamo coinvolgendo le scuole del territorio, i ragazzi e i bambini”.

LETTURE PORTFOLIO

Sono state la novità della scorsa edizione e quest’anno hanno già segnato il sold out da settimane. Si terranno il 24 agosto nella saletta polivalente del centro culturale Le Creste a Rosignano Solvay, rappresentando un momento importante di confronto, incontro e scambio aperto sia ad aspiranti fotografi che a semplici appassionati. La squadra di lettrici e lettori a disposizione di chi vuole far valutare e vedere il proprio lavoro è composta dalla regista, sceneggiatrice, produttrice e documentarista Marina Spada, dai fotografici professionisti Stefano Mirabella, Alessandro Fruzzetti ed Enrico Genovesi e dal critico cinematografico Fabio Canessa.

PRESENTAZIONE LIBRO SEMIPALATINKS

Oggi una delle minacce più spaventose sono le armi nucleari. La minaccia di ulteriori test atomici tocca tutti noi, ogni giorno: non è un problema del passato. Le conseguenze dei test sulle armi nucleari sono sotto i nostri occhi: il poligono di Semipalatinsk, in Kazakistan. Uno dei più grandi crimini pianificati contro l’umanità. Pierpaolo Mittica, vincitore dell’ultima edizione del premio Umane Tracce, ci ha scritto un libro che verrà presentato sabato 24 alle 12 al centro culturale Le Creste a Rosignano Solvay (in video collegamento), ed ha allestito una mostra, che verrà inaugurata subito dopo e sarà visitabile per tutta la durata del festival in orario di biblioteca.

TALK FOTOGRAFICI

Sono quattro, tutti ad ingresso gratuito alle 21 al teatro Ordigno. Sabato 24 Stefano Mirabella dialoga con Roberto Nencini, domenica 25 talk fotografico sulle donne nel mondo della fotografia con l’associazione Donne fotografe (saranno presenti Antonella Monzoni, Lucia Bandini, Margherita Verdi, Biancamaria Monticelli e Giuliana Mariniello), mercoledì 28 lo street photographer italiano Federico Arcangeli intervista lo street photographer tra i più apprezzati e conosciuti in tutto il mondo Matt Stuart (“due sfaccettature della stessa fotografia nata a partire dagli anni 60″), giovedì 29 “Te la diamo noi la street!” con Lorenzo Lessi e Salvatore Matarazzo. Un titolo che è una provocazione, una talk a quattro mani per riflettere insieme sull’anima più profonda della street photography e su quei paradossi che la allontanano, spesso, dal qui ed ora.

WALK FOTOGRAFICHE

Quella con Matt Stuart è già sold out da settimane mentre ci sono ancora posti liberi per la “walk fotografica sotto le stelle” con Federico Arcangeli (il 29 agosto alle 22.30) sulla spiaggia del Punto Azzurro di Vada durante la festa con Ultima e il loro dj set.

MOSTRE DIFFUSE

L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 25 agosto alle 18.30 all’albero monumentale in piazza Garabaldi a Vada anche se sono dislocate su tutto il territorio e visitabili gratuitamente per tutta la durata del festival. “In luoghi aperti e accessibili a tutti”. Sono: l’Albero secolare di Isacco Emiliani in piazza Garibaldi, Comunità sulla via Aurelia di Stefano Mirabella, Sprinters all’interno dell’osteria-pizzeria Emporio (ex Meridiana), lato nord di piazza Garibaldi di Federico Arcangeli, Ritratti all’interno di Kafeehouse a Villa Graziani a cura del fotografo Andrea Varani e di Artimbanco che farà anche delle performance, Scolpite in piazza Garibaldi a cura dell’associazione Donne fotografe, Semipalatinks di Pierpaolo Mittica alle Creste e Summer on a crowded beach all’esterno delle Casette dei pescatori a Vada.

“Ci sarà anche una mostra a sorpresa al teatro Ordigno – spiega Sara Nelli della Pro Loco – di Antonella Monzoni, fotografa modenese, vicedirettrice editoriale della rivista di cultura fotografica “Gente di Fotografia”, e vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali che lo scorso 8 agosto ha raccontato il lavoro delle donne all’interno degli stabilimenti Ineos e Ineos Inovyn, multinazionale della chimica presente e radicata sul territorio. Un ‘colosso’ dove le donne hanno ruoli chiave nonostante l’ambiente prettamente maschile”.

WORKSHOP

Dal titolo “Instagram Mastery per fotografi di strada” con Stefano Mirabella e Anita Perminova. Un appuntamento didattico destinato a chi si occupa di fotografia di strada ma anche ai professionisti di altri settori nonchè della comunicazione. Due giorni (24 e 25 agosto) dedicati ad approfondire il potenziale dei contenuti video per “imparare a raccontarsi”.

“Il festival – ha concluso la coordinatrice regionale Fiaf Maria Cristina Germani – negli anni è cresciuto in modo esponenziale diventando un punto fisso per la Toscana e per il litorale grazie a nomi importanti e alla qualità veramente alta che riesce ad offrire ogni volta. Veramente bella anche l’idea di svilupparlo tutto l’anno”.

Per informazioni e prenotazioni: fotovideovada@gmail.com.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco di Vada con il contributo dell’Amministrazione Comunale e il patrocinio della Fiaf

