Torna il Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti. Orari e costi

14 Novembre 2024

Torna il Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti. Orari e costi

Livorno, 14 novembre 2024 – Torna il Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti. Orari e costi

Dal 16 novembre al 6 gennaio torna nel parco di Villa Fabbricotti il tradizionale “Villaggio di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Livorno, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune.

L’inaugurazione, alla presenza dell’assessore al Commercio e al Turismo Rocco Garufo, si terrà sabato 16 novembre a partire dalle 15.00. Babbo Natale arriverà con la sua carrozza accolto dagli Elfi e dalla “Famiglia danzante”, l’ensemble amatissimo dal pubblico televisivo.

Giunto alla sua ottava edizione, il “Villaggio di Natale” negli anni ha visto costantemente aumentare la partecipazione di un vasto pubblico di qualsiasi età: famiglie, scolaresche, gite organizzate, coinvolgendo ogni anno un numero sempre crescente di visitatori provenienti anche da fuori regione.

Oltre ai mercatini artigianali, gli stand gastronomici con la cioccolata calda e i dolciumi, le giostre, i pony e i cavallini delle Giacche Verdi Livorno e gli spettacoli gratuiti, torna la Casa di Babbo Natale, che quest’anno sarà ancora più grande e coinvolgerà i bambini in una visita animata e interattiva: arrivo alla stazione del Polo Nord, sosta all’Ufficio postale dove i bambini potranno scrivere e imbucare la loro letterina, visita alla casa vera e propria, dove si incontrerà Babbo Natale in persona, merenda alla stanza dei “chicchi” e infine il laboratorio egli Elfi, dove sarà realizzata una piccola creazione da portare a casa come ricordo.

L’idea che rende unico il “Villaggio di Natale”, spiegano gli organizzatori, è la promozione di uno stile di vita consapevole e l’educazione ad acquisire una coscienza ecologica legata al recupero della tradizione attraverso il gioco, la manualità e la creatività: un viaggio educativo multidisciplinare ed eco-sostenibile generativo di idee ed emozioni nate dall’evocazione della tradizione natalizia, fuori dalle logiche esclusivamente consumistiche.

L’ingresso al “Villaggio di Natale” è gratuito, ingresso alla Casa di Babbo Natale a pagamento (prezzi nella locandina in allegato).

Giorni ed aperture al pubblico del percorso interno

Novembre 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30.

Dicembre 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 1,4, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Gennaio 4, 5, 6, su prenotazione

Orario

Giovedì e venerdì 15 19

Sabato domenica e festivi 10- 13 e 15 19

Negli altri giorni, apertura su prenotazione per scuole, gruppi, associazioni.

Info

Orari e Prezzi 49.29 KB