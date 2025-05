Home

Sport

Torna immediatamente alla vittoria la Bi.Emme Service Livorno

Sport

6 Maggio 2025

Torna immediatamente alla vittoria la Bi.Emme Service Livorno

Livorno 6 maggio 2025 Torna immediatamente alla vittoria la Bi.Emme Service Livorno

Le gialloblù rispondono più che presente mettendosi subito alle spalle il passo falso di Follonica superando in tre set il Migliarino Volley (25-7, 25-8, 28-26).

Sostenute come ormai di consueto dal calore dei propri tifosi, Melosi e compagne hanno tirato fuori una prestazione davvero solida e concreta, confermandosi in testa alla classifica a +1 sul McDonald’s Porcari Volley e a +2 sul Delfino Pescia con una giornata da giocare.

Con questo successo, la Bi.Emme Service chiude il proprio ruolino di marcia di questa regular season al PalaFollati in Banditella con 13 vittorie su 14 partite disputate davanti al proprio pubblico per un bottino di 39 punti conquistati sui 42 totali a disposizione.

Fin dalle prime battute si capisce che il Volley Livorno ha intenzione di spingere a fondo sull’acceleratore. Passano pochi minuti e le gialloblù volano sul 7-1. La Bi.Emme Service non si volta mai indietro, allunga costantemente sulle rivali di giornata e con Lari mette a terra il punto del 25-7.

Il secondo set è praticamente una fotocopia del parziale iniziale. Le ragazze di coach D’Alesio vanno subito in fuga sul 7-2. Il divario a favore delle gialloblù, che non hanno certo intenzione di rallentare, si allarga fino al +12 sul 19-3. Un primo tempo di Rossi che finisce fuori regala alla Bi.Emme Service il 25-8.

Al rientro in campo, l’equilibrio regna sovrano. Le gialloblù cercano di imporre il loro gioco, ma un break di cinque punti in fila spinge Migliarino sopra 11-8. Le ospiti tengono a lungo il comando delle operazioni, con la Bi.Emme Service che in un paio di occasioni si avvicina senza riuscire a completare la rimonta.

Alla fine, però, gli sforzi delle gialloblù vengono ripagati dalla nuova parità sul 20-20. Da lì in poi si viaggia spalla a spalla, con il Volley Livorno che annulla due set point prima di mettere la freccia per il sorpasso sul 26-25. A far partire i titoli di coda sulla partita ci pensa un colpo preciso e potente di Zonta per il 28-26.

Torna immediatamente alla vittoria la Bi.Emme Service Livorno