Torna in forma quest’estate – Le Gambe. Piccoli ma preziosi consigli per riattivare il proprio corpo e tornare in forma

6 Maggio 2021

Salute e benessere

In collaborazione con la palestra New Eos di Stagno, vi guideremo

attraverso questa nuova rubrica, ormai al secondo incontro; piccoli

consigli di allenamento e pillole informative per scoprire come funziona

il nostro corpo e definire i nostri obiettivi di peso forma.

Oggi vi consigliamo un esercizio semplice che potete fare comodamente

ovunque voi vogliate.

Vediamo oggi come fare un esercizio semplice per

riattivare le gambe e cominciare il tuo percorso per tornare in forma.

Gli affondi con gamba sollevata, se attentamente eseguiti, possono

portare molteplici effetti e benefici, guarda dunque il video prima di

eseguirlo per farlo correttamente.

Principali muscoli interessati; Gambe, Glutei

Difficoltà esercizio: Media

Calorie bruciate mediamente: 7 al minuto

Il beneficio più evidente è che il lavoro di tonificazione, garantito

dal semplice affondo classico, viene doppiamente intensificato nel caso

dell’affondo con gamba sollevata.

Infatti, il movimento si esegue in equilibrio su una sola gamba, in quanto la gamba sollevata posteriormente è in appoggio su un altro oggetto, il che destabilizza ulteriormente il corpo richiedendo un’attivazione della muscolatura addominale e dei glutei ancora maggiore.

E’ possibile inoltre rendere la sequenza più faticosa inserendo nell’esercizio due piccoli manubri (o anche 2 bottiglie dei acqua all’occorrenza) da tenere uno per mano e lasciando le braccia scorrere lungo i fianchi.

L’affondo è un movimento che sollecita sia i glutei che le gambe, soprattutto i quadricipiti e i bicipiti femorali.

Molti trainer sottolineano il lavoro intenso di quell’area particolarmente delicata (e spesso un po’ rilassata), al “confine” fra la coscia e il gluteo.

Inoltre si attivano gli addominali, per mantenere la stabilità del corpo

e la giusta postura.

Continuate ad allenarvi insieme a noi! Ci vediamo

al prossimo video! A Presto.

Recapiti palestra:

FB: https://www.facebook.com/neweo s.salapesi

IG: https://www.instagram.com/newe os.livorno

YT: https://www.youtube.com/channe l/UCBhApaaxT_O9qXkpZcz9CcA

