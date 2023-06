Home

Torna la Cen’asta, sabato 3 giugno l’evento di beneficenza del Rotary Club Rosignano a Marina Cala de’ Medici

1 Giugno 2023

Rosignano (Livorno) 1 giugno 2023 – Torna la Cen’asta, sabato 3 giugno l’evento di beneficenza del Rotary Club Rosignano a Marina Cala de’ Medici

Il porto turistico Marina Cala de’ Medici ospita quest’anno il tradizionale evento del Rotary Club Rosignano Solvay che da più di 10 anni supporta numerose associazioni di volontariato del territorio e situazioni di emergenza come quella attuale dell’Emilia Romagna.

L’evento è in programma sabato 3 giugno nell’esclusiva cornice della piazzetta “Il Borgo” del Marina Cala de’ Medici, partner dell’iniziativa insieme al Consorzio Tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, le cui aziende offriranno i prestigiosi “I Giganti di Bolgheri”, che saranno battuti all’asta durante la cena curata da Paola Picchi.

Partecipa all’organizzazione dell’evento la Croce Rossa Italiana – Comitato di Rosignano.

L’emergenza alluvione in Emilia Romagna e la Croce Rossa saranno i beneficiari della solidarietà.

La Cen’Asta torna in questo 2023 dopo 4 anni di stop. L’evento come da tradizione si snoderà attraverso una serie di aste di rinomati vini che si alterneranno con le portate della cena serale che terminerà con una grande lotteria abbinata a importanti bottiglie e premi, tra cui i buoni spesa nella catena di negozi YachtingBond, presenti anche nel porto.

“E’ un onore per noi essere partner di questa importante iniziativa di solidarietà e ospitarla – ha sottolineato l’amministratore delegato del Marina Cala de’ Medici Matteo Italo Ratti -.

L’auspicio è che sia una ripartenza in grande stile, con una ampia partecipazione. E che questo sia solo il primo passo di una collaborazione con il Rotary Club”.

“E’ con orgoglio che quest’anno ritorna forte come non mai la cen’Asta – sottolinea il presidente del Rotary Club Rosignano Matteo Bertolini -, che dal 2011 si distingue quale evento annuale del nostro Club e che, dalla sua nascita ad oggi, ha raccolto più di 100.000 €.

Riparte con due partner di eccezione quali Il Consorzio di Tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia e il Marina Cala dei Medici che confermano l’importanza di un evento che ha tutti i presupposti per

riconfermarsi quale appuntamento esclusivo della Riviera degli etruschi da avere in agenda.

Un ringraziamento speciale a YIB YachtIngBond che ha contribuito con i suoi prodotti per garantire la riuscita della serata”.

L’appuntamento è dalle ore 19. Per prenotazioni: 0586.728282–264

cenasta@simeeng.com

