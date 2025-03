Home

Torna la “Run for Dogs 2025” Una corsa virtuale con il proprio cane per sostenere le adozioni del canile municipale

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Torna la “Run for Dogs 2025” Una corsa virtuale con il proprio cane per sostenere le adozioni del canile municipale

Sono aperte le iscrizioni alla “Run for Dogs”, la gara di corsa (o camminata!) virtuale dedicata a chi ama i cani e vuole contribuire a promuovere le adozioni del canile municipale di Livorno “La cuccia nel bosco”.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Il Melograno in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Livornese ENCI, l’associazione animalista ANPANA, la delegazione territoriale UISP Terre dell’Etruria e la cooperativa sociale Parco del Mulino e patrocinata dai Comuni di Livorno e Piombino. Si tratta di una gara dilettantistica alla quale si può partecipare correndo o camminando con il proprio cane, dove e quanto si vuole, nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile.

Ci si può iscrivere on line, compilando l’apposito form sul sito web del canile municipale https://www.lacuccianelbosco. org/runfordogs-2025/ e inviando copia del pagamento all’indirizzo vet@coopmelograno.org. Oppure è possibile registrarsi alla gara di persona presso lo stand informativo che sarà allestito domenica 6 aprile al Campo Scuola in occasione della Vivicittà 2025, la gara podistica organizzata da UISP.

In collaborazione con UISP è stata organizzata anche una corsa insieme ai ragazzi del Parco del Mulino e i cani dei canile in partenza domenica 13 aprile alle 17.00 dal Parco del Mulino.

Per partecipare occorre documentare il tempo impiegato per percorrere almeno 3 km tramite una qualsiasi App di fitness o contapassi e a fine corsa inviare lo screenshot all’indirizzo email vet@coopmelograno.org. Nei giorni successivi all’evento, sul sito web del canile municipale verrà pubblicata la classifica finale. Le premiazioni avranno luogo in occasione della Mostra cinofila nazionale Enci di Livorno.

Saranno premiati non solo i podisti e i cani più veloci, ma sopratutto quelli che si distingueranno per simpatia e prestazione atletica in base all’età.

Sono previste iscrizioni singole (costo 10 euro) o per nuclei familiari di massimo 4 persone (costo complessivo 20 euro). L’iscrizione è comprensiva del materiale informativo per correre con il cane, maglietta RunForDogs 2025 per gli iscritti/e e bandana o ciotola pieghevole.

Pagamento tramite bonifico bancario presso BANCA BPM: IT32 Q050 3472 2410 0000 0000 934 con invio della ricevuta a vet@coopmelograno.org. Sono da aggiungere 5 euro di spese di spedizione nel caso in cui non si abbia possibilità di ritirare il materiale di persona presso il canile comunale oppure presso lo stand informativo che sarà allestito domenica 6 aprile al Campo Scuola. Termine ultimo per le iscrizioni: 9 aprile 2025.

